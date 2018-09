Domenica Live | Vip senza soldi | Gianfranco D’Angelo e la ‘misera’ pensione da 2000 euro

Grande Fratello 2018 - Mediaset conferma l’ingresso di Lory del Santo nella Casa. A Domenica Live parla il fidanzato : “Su di lei cose inventate” : Lory Del Santo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip dopo la morte di Loren, il figlio di 19 anni che si è tolto la vita lo scorso agosto. Mediaset attraverso un comunicato stampa fa sapere che nel corso della seconda puntata del reality l’attrice spiegherà al pubblico “le motivazioni della decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma”. Racconterà a Ilary Blasi e Alfonso Signorini i motivi del suo, ormai ...

Marco Carta a Domenica Live : "Ho capito che stavo male quando mi sono reso conto che non capivo quello che diceva la tv" : Marco Carta è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, programma in onda su Canale 5.Il cantante sardo, vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, ex concorrente di Isola dei Famosi e Tale e Quale show, ha parlato dei seri problemi di salute che ha dovuto affrontare quest'estate. Marco Carta è stato operato d'urgenza all'addome e tutto, fortunatamente, si è risolto per il meglio.

Marco Carta a Domenica Live : “Sono stato operato di diverticolite” : Domenica Live: Marco Carta torna a parlare dell’intervento chirurgico Marco Carta è stato ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso Domenica 30 settembre. Il cantante sardo, reduce da un concerto in Calabria che ha tenuto ieri sera e da un Tour che ha toccato varie parti dell’Italia tutta l’estate, ha raccontato alla D’Urso l’operazione allo stomaco a cui si è sottoposto. A giugno scorso Carta è stato ...

Domenica Live - Marco Cucolo difende Lory Del Santo : ‘Non c’è stato alcun funerale per Loren’ : Lunedì 1 dicembre Lory Del Santo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Una partecipazione che ha suscitato molte polemiche perché avviene un mese dopo la perdita del figlio Loren, morto suicida negli Stati Uniti in seguito ad una patologia mentale degenerativa. Ad intervenire per difendere Lory e mettere alcuni punti fermi è Marco Cucolo con una lettera inviata a Barbara D’Urso che la legge in diretta a Domenica Live. “Scrivo ...

Grande Fratello Vip 3 - Lory Del Santo - la lettera del fidanzato Marco Cucolo a Domenica Live : "Il funerale del figlio non c'è stato" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, si è parlato di Lory Del Santo e della sua decisione di prendere parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, per il quale aveva firmato un contratto prima della morte del figlio Loren.Barbara D'urso, durante il dibattito, ha letto in diretta una breve lettera scritta da Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, accusata, in ...

Domenica Live : Manuela Villa ha paura per Lory Del Santo : Manuela Villa a Domenica Live: l’augurio per Lory Del Santo Barbara d’Urso a Domenica Live non poteva non parlare della partecipazione di Lory Del Santo alla terza edizione del Grande Fratello Vip. La bella presentatrice partenopea ha ospitato negli studi di Cologno alcuni personaggi del piccolo schermo che hanno legato con la showgirl, per chiedere un loro parere in merito alla scelta di prendere parte al reality show di canale 5. ...

Rita Schillaci sfrattata attacca Barbara D'Urso a Domenica Live : 'Sei parte del Sistema' : 'Sono piegata ma non spezzata'. Rita Bonaccorso, ex-moglie del campione Totò Schillaci, in videocollegamento, torna a parlare a Domenica Live dello sfratto per debiti cui si è opposta invano per anni, ...

Insulti a Domenica Live tra l'attore Lorenzo Crespi e l'opinionista Karina Cascella : Parole grosse. Volano Insulti a Domenica Live, una 'rissa' verbale coin protagonisti Karina Cascella e Lorenzo Crespi . l'attore, in collegamento video, per raccontare le sue difficoltà, viene ...

Gianfranco D’Angelo - pensione da 2 mila euro : polemica a Domenica Live : Quanto prende di pensione Gianfranco D’Angelo? Scoppia la polemica a Domenica Live A Domenica Live si è tornato a parlare di “vip caduti in disgrazia”. Nel salotto di Barbara d’Urso è intervenuto Gianfranco D’Angelo, attore e comico con 60 anni di carriera alle spalle, che all’età di 82 anni ha ammesso di continuare a lavorare. […] L'articolo Gianfranco D’Angelo, pensione da 2 mila euro: polemica a ...

