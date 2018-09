Domani al via FLIC scuola di Circo con lo spettacolo inaugurale Caterinca

Al via le votazioni per scegliere la fascia di capitano dell'Arezzo : appuntamento Domani nel pre partita : Si terranno domani , nel pre partita di Arezzo-Arzachena, le votazioni per scegliere la fascia di capitano dell'Arezzo. Sono 44 i modelli fatti pervenire da tifosi e simpatizzanti al comitato ...

I Menù di Giallo Zafferano torna su Canale 5 - seconda edizione al via Domani alle ore 10 : torna da domani, domenica 30 settembre, alle ore 10 su Canale 5, I Menu di Giallo Zafferano, giunto alla seconda edizione. Il programma, che porta il nome del brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento per gli italiani in cucina, anche in questa nuova edizione vede ai fornelli Cristina Chiabotto insieme a Davide Scabin, chef stellato tra i più grandi nomi della cucina italiana, e ai volti di Giallo Zafferano.Nelle quattordici puntate ...

Golf – Al via Domani la 42ª Ryder Cup : è subito Molinari vs Woods : Via alla 42ª Ryder Cup: subito Francesco Molinari contro Tiger Woods. Nei fourballs della prima giornata l’azzurro e Tommy Fleetwood affronteranno Tiger e Patrick Reed Sarà subito Francesco Molinari contro Tiger Woods nella prima giornata della 42ª Ryder Cup iniziata ufficialmente con la suggestiva Cerimonia d’Apertura, dove sono sfilate le squadre di Europa e Stati Uniti in un bagno di folla, che ha anticipato l’entusiasmo e anche il ...

COUS COUS FEST : Domani AL VIA IL CAMPIONATO DEL MONDO : DIECI PAESI IN GARA TRA CUI PALESTINA ED ISRAELE Una giuria di esperti al voto guidata dalla giornalista Fiammetta Fadda SAN VITO LO CAPO , TRAPANI, , 26 SET. Prende il via DOMANI, 27 settembre, a San ...

Mondiali Volley 2018 – Al via Domani la Final Six : le parole dei protagonisti : Mondiali Volley 2018: parola ai protagonisti, domani al via la Final Six di Torino Si è tenuto oggi presso l’NH Lingotto di Torino il Media Meeting al quale hanno partecipato i sei allenatori e i capitani delle squadre partecipanti alla Fase Finale. Queste le dichiarazioni dei protagonisti: Italia CT-Gianlorenzo Blengini: “La Serbia è fortissima, piena di veterani e di stelle della Superlega. Neppure la Polonia ci sorprende: è ...

Ambiente : al via ‘Dialoghi del Farnese’ sul mondo di Domani : L’architetto Stefano Boeri e lo storico del paesaggio Hervé Brunon hanno animato il primo dei ‘Dialoghi del Farnese‘, ieri all’ambasciata di Francia a Roma, nell’ambito di una serie di ‘Incontri italo-francesi sul mondo di domani’ che si terranno fino al 17 dicembre in undici citta’ (Roma, Mantova, Bologna, Torino, Ferrara, Bari, Palermo, Genova, Firenze, Napoli e Milano). Introducendo ...

Economia. Domani in CNA al via gli incontri "Il Futuro che c'è - ristrutturare la città" : Prende il via Domani, presso la CNA di Faenza, il primo dei dieci incontri, a cadenza quindicinale, ' Il Futuro che c'è - ristrutturare la città ' progetto promosso dalla CNA della Romagna Faentina e ...

Notte dei ricercatori - B-Future : da Domani porte aperte nei centri Neuromed per un viaggio tra passato - presente e futuro - : B-Future è promosso dalla Fondazione e dall'IRCCS Neuromed in collaborazione con Rete degli IRCCS delle neuroscienze, Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale, Università di Scienza e Tecnologia di ...

Lombardia : Domani nel Mantovano al via rassegna sulle mafie : Milano, 22 set. (AdnKronos) - 'Raccontiamoci le mafie-Economia criminale, quando le mafie non sparano' è il titolo della rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno civile che si aprirà domani alle 17.30 nel salone della Musica della Villa Comunale di Gazoldo degli Ippol

Granfondo dei due Santuari del Fermano : Domani il via. Preparativi ultimati per la terza edizione. In palio anche il titolo italiano per ... : Il tanto atteso appuntamento con la Granfondo dei due Santuari del Fermano che taglia il traguardo della terza edizione grazie all'entusiasmo e agli sforzi della Gio.Ca. Communications, che condivide ...

Domani chiuso al transito il passaggio livello di via Paestum : Domani, venerdi' 21 settembre, sara' chiuso al transito veicolare e pedonale il passaggio a livello di via Paestum a Ragusa.

Domani vertice bis Berlusconi-Salvini - con la Meloni - : via libera per Foa alla Rai - intesa sui candidati alle regionali : Si lavora già per le prossime consultazioni, regionali ed europee, dove il presidente di FI vuole portare un centrodestra unito. Unione che potrebbe essere ritrovata a cominciare dal nome di Marcello ...

Lombardia - nidi gratis : Domani domande al via/ Richieste possibili fino al 20 novembre solo online : Lombardia, nidi gratis: domani domande al via. Richieste possibili fino al 20 novembre solo online. 35 milioni di euro stanziati dalla regione per l'anno scolastico 18/19(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:31:00 GMT)