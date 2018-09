: Dl Genova, Toninelli: 'Rafforzeremo misure in Parlamento' #DaniloToninelli - MediasetTgcom24 : Dl Genova, Toninelli: 'Rafforzeremo misure in Parlamento' #DaniloToninelli - fattoquotidiano : Decreto Genova, Di Pietro: “Toninelli? Gli do le attenuanti generiche solo perché non capisce quello che dice” - matteorenzi : #ottoemezzo Quando sento Toninelli dire che il ponte di Genova deve diventare un luogo per la comunità: un luogo pe… -

Nel decretoci sono "tanteconcrete per la città, per i suoi abitanti, per le imprese e per il porto.cheulteriormente in Parlamento". Così il ministro delle Infrastrutture,, assicurando su Facebook: al lavoro per ridare ae ai genovesi la "dignità" e "un ponte solido al più presto". Poi sul commissario straordinario:"Avrà pieni poteri e risorse per ricostruire il ponte" e "sarà blindato dal punto di vista giuridico, per cui potrà agire senza il timore di possibili ricorsi".(Di domenica 30 settembre 2018)