Dieta mediterranea per combattere la depressione | lo studio dell' University College London

"La Dieta mediterranea aiuta a prevenire la depressione" : lo studio : Un regime alimentare specifico può avere effetti benefici sull'umore e aiutare a prevenire la depressione

Successo per la quarta edizione del festival della Dieta mediterranea ad Aiello Calabro : Successo per la quarta edizione del festival della Dieta Mediterranea ad Aiello Calabro. Evento unico in Calabria che mette al centro la salute e il mangiar bene. L’evento si è aperto infatti con un convegno scientifico culturale sulla Dieta Mediterranea dove hanno partecipato personalità illustri quali, professori universitari, ricercatori, medici e biologi nutrizionisti provenienti da tutta Italia. Presenti anche diverse associazione quali ...

Tumori : la Dieta mediterranea protegge le donne con i “geni Jolie” : Uno studio pubblicato su “Cancers“, coordinato dalla Fondazione Irccs Istituto nazionale Tumori di Milano e finanziato dal ministero della Salute e dall’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, ha rilevato che seguire una dieta mediterranea a ridotto apporto proteico, abbinandola a una sana attività fisica, protegge le donne portatrici delle mutazioni genetiche Brca che hanno spinto l’attrice Angelina Jolie ...

Ad Aiello Calabro il 4° Festival della Dieta mediterranea : il programma completo : Il prossimo 14 e 15 settembre si svolgerà ad Aiello Calabro la quarta edizione del Festival della Dieta Mediterranea. Evento culturale unico in Calabria, che quest’anno ha ottenuto il Patrocinio Gratuito del ministero della Salute, oltre che della Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Università Magna Grecia di Catanzaro ed Università della Calabria. Al convegno parteciperanno Professori Universitari, ricercatori, medici e biologi ...

Salute : la Dieta mediterranea potrebbe migliorare la qualità del sonno - di conseguenza anche quella della vita : anche se esistono alcune prove della relazione tra durata/qualità del sonno e alimentazione, le associazioni tra il sonno e i modelli alimentari restano poco esplorate. Questa motivazione ha spinto i ricercatori dell’Harokopio University di Atene a valutare la durata e la qualità del sonno in relazione alla dieta mediterranea. I partecipanti dello studio, pubblicato su Geriatrics & Gerontology International, erano 1.639 adulti di 65 o più ...

ISTAT - Coldiretti : record di over 80 in Europa grazie alla Dieta mediterranea : Con ben il 7% della popolazione, l’Italia è il Paese con la percentuale più alta di ultraottantenni in Europa davanti a Grecia e Spagna, a conferma del valore della dieta mediterranea certificata da molti studi scientifici come un elisir di lunga vita. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati ISTAT nel report sulla popolazione residente nel 2017. Non è un caso – sottolinea la Coldiretti – che sul podio salgano Paesi del sud ...

Tumori - la Dieta mediterranea riduce la mortalità : La dieta mediterranea riduce la mortalità da cancro del 10% se seguita tutti i giorni. Lo rivela l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) che ha recentemente lanciato una campagna, intitolata Cooking, comfort, care, per promuovere la dieta mediterranea nel nostro Paese, abbandonando le cattive abitudini alimentari che, con il passare degli anni, creano danni alla salute. D’altronde i dati parlano chiaro: secondo ...

La Dieta mediterranea allunga la vita degli over 65 : La dieta mediterranea come segreto di lunga vita, perché 'scudo' di difesa anche per gli over 65 : il modello alimentare più famoso al mondo riduce del 25% il rischio di mortalità nelle fasce più anziane della popolazione . A ribadirlo una ricerca del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell' Irccs Neuromed di Pozzilli , in ...

Dieta mediterranea : allunga la vita degli over 65 del 25% - lo studio molisano : La Dieta mediterranea continua a stupire per i suoi innumerevoli benefici confermati dalla scienza. Il regime dietetico basato su abbondanza di frutta, verdura, cereali integrali, noci, olio d'oliva, pesce, legumi e poca carne, sarebbe un toccasana anche per la salute degli over 65. Secondo un recente studio italiano condotto dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione all’Irccs Neuromed di Pozzilli, Molise, gli anziani che seguono la Dieta ...

Ricerca : Dieta mediterranea salva polmoni per i pompieri dell’11 settembre - il test : Sono stati celebrati in tutto il mondo come gli eroi dell’11 settembre, fra i primi ad accorrere quando nel 2001 crollarono le Torri gemelle nell’attentato al World Trade Center (Wtc). In quelle ore drammatiche i vigili del fuoco hanno messo in gioco anche la loro salute, esponendosi alle polveri sottili sprigionate dai roghi, al fumo e a sostanze chimiche tossiche che per giorni saturarono l’aria. A distanza di 17 anni dalla ...

Dieta del finocchio mediterranea : dimagrire ed avere una pancia piatta : La Dieta del finocchio tipica del mediterraneo aiuta a dimagrire e ad avere una pancia piatta. ecco cosa si mangia nel menu' di una settimana.

Dieta mediterranea : fa bene alla salute e migliora la vita sessuale : La Dieta Mediterranea e' da sempre ricordata dai nutrizionisti come un vero toccasana per la salute dell'organismo. Ecco perche'.

Tumori : con Dieta mediterranea la mortalità è del -10 per cento : Un'alimentazione scorretta è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di molte malattie, tanto che un terzo delle neoplasie è riconducibile a un cattivo stile alimentare. Ma mangiare sano è ...

Prevenire e affrontare il tumore a tavola con la Dieta mediterranea. Un protocollo : I ricercatori hanno anche passato al setaccio altri studi epidemiologici pubblicati finora in diversi Paesi del mondo, per un totale di dodicimila soggetti analizzati. I risultati indicano ...