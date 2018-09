Di Maio | «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread Opposizione e giornali sono

Di Maio : "Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico - per far schizzare lo spread" : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la Manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà".

Di Maio : "Pd e Forza Italia sono nemici dell'Italia. Fanno terrorismo mediatico" : "Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle."Ma nonostante il loro cinico impegno - prosegue - lo spread non è schizzato perchè gli investitori tutto questo lo sanno". ...