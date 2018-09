Di Maio | “Terrorismo mediatico di Pd e Fi con i loro giornali” Conte | “Costituzione dà

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 settembre 2018) Partito Democratico e Forza Italia non riescono a fare “un’opposizione politica” e quindi “igiornali creano terrorismoper far schizzare lo spread”. Ne è convinto il vicepresidente del Consiglio Luigi Diche sul Blog delle Stelle commenta i titoli e gli articoli di fondo dei principali quotidiani. Secondo Diin questo modo Pd, Forza Italia e “igiornali” sperano “in un altro colpo di Stato finanziario” (“altro” probabilmente è dovuto al fatto che viene dato per scontato che lo fu quello che nel 2011 portò alle dimissioni l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi). Per Di, quindi, Pd e Forza Italia sono “irresponsabili nemici dell’Italia“. “Ma nonostante ilcinico impegno – assicura il ministro dello Sviluppo e del Lavoro – lo ...