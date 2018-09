Di Maio su Berlusconi | «Salvini sa che  non deve chiedermi garanzie per lui» Poi | «Sullo

Di Maio a "Non è l'Arena" : "Salvini sa che non può chiedermi garanzie per Berlusconi" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver trascorso la domenica a casa propria (ma non senza cedere a una diretta Facebook nel pomeriggio), in serata è stato ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena", su La7. Ha parlato della manovra economica, del rapporto con Matteo Salvini, ma anche delle opposizioni, in particolare Forza Italia e PD, contro cui si era già scagliato stamane con un post.Di Maio ha anche spiegato la scelta di affacciarsi dal ...

Di Maio : «Berlusconi? Salvini sa che non deve chiedermi garanzie per lui» : È «la legge - ha sottolineato il leader M5S - che ha dato troppi poteri alla macchina burocratica, ma la politica deve decidere e prendersi le sue responsabilità».

Rai - Martina : 'Di Maio cameriere ad Arcore - ha sigillato l'inciucio tra Salvini e Berlusconi' : 'In queste ore il M5s ha sigillato l'inciucio sulla Rai tra Berlusconi e Salvini. Di Maio ha fatto il cameriere ad Arcore. Ha sigillato il nuovo contratto tra Berlusconi e Salvini', così il segretario ...

Pd manifestazione contro Governo/ Ultime notizie - 70 mila a Roma : Martina - "Di Maio cameriere di Berlusconi" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Di Maio su Salvini : “Stare lontano da Berlusconi gli conviene” : Il leader dei 5 stelle parla di Matteo Salvini Il vicepresidente del Consiglio parla anche dei suoi alleati di governo della Lega: “Credo gli faccia bene stare lontano da Berlusconi perché quando era con Berlusconi stava sotto il 20%”. Ma Di Maio non nasconde le divisioni su alcuni temi, come la ricostruzione del Ponte Morandi: “Sul tema di Autostrade non la pensiamo allo stesso modo. Ci sono visioni differenti ma siamo tutti d’accordo che ...

Rai - Alessandra Moretti non ci ha capito niente : 'Inciucio tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio' : Ma tant'è, i democrat ci hanno abituato a capire ben poco di politica. E al coro che grida all'Inciucio non poteva ovviamente non unirsi anche Alessandra Moretti , che rilanciando un'immagine con le ...

SCENARIO/ L'asse Di Maio-Salvini-Meloni per far fuori Berlusconi e il centrodestra : Di Maio e Meloni stanno lavorando per dar vita a un fronte sovranista che in primavera sfiderà gli europeisti di Macron e Merkel (più Renzi e il Cavaliere).

Di Maio affondo su Berlusconi : “Ridicolo va compatito” : affondo tramite i social network di Luigi Di Maio nei confronti di Silvio Berlusconi “Oggi Berlusconi apocalittico: ‘Il Decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Si si… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi)”. Il vicepremier Luigi Di Maio dalla sua pagina Facebook risponde per le rime a Silvio Berlusconi, intervenuto oggi a Fiuggi. “Il capo di Mediaset – scrive il ...

Berlusconi attacca il M5s e annuncia : “Europee? Penso di candidarmi”. Di Maio : “Capo di Mediaset ha fatto suo tempo” : Silvio Berlusconi prova a tornare sulla scena e dal comizio di Fiuggi attacca i 5 stelle. Ma anche annuncia: “Penso che potrei candidarmi alle Europee”. Luigi Di Maio gli risponde su Facbeook: “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...

Il botta e risposta tra Berlusconi e Di Maio : Silvio Berlusconi lancia la sua crociata contro il M5s e annuncia che sarà "in campo" per le elezioni Europee del maggio 2019. Non solo: fa anche il punto delle alleanze nel centrodestra striglia Matteo Salvini per aver annunciato che il tridente Fi-FdI-Lega resterà "solo per accordi locali". Ma è soprattutto con i pentastellati che il leader di Forza Italia si scaglia, ...

Di Maio : “Berlusconi apocalittico sul decreto Dignità. Me lo segno. Il capo di Mediaset cerca visibilità : è ridicolo” : “E’ ridicolo e va compatito”. Poco dopo il comizio di Silvio Berlusconi da Fiuggi in cui ha nuovamente attaccato i 5 stelle, il vicepremier Luigi Di Maio ha replicato con un post su Facebook. “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...

