Di Maio | ' I ricorsi sui vitalizi? Non faranno una bella fine'

Vitalizi agli ex parlamentari - oltre mille ricorsi. E un ex senatore denuncia Di Maio : Vitalizi per ex parlamentari, oltre mille ricorsi. E un ex senatore denuncia Di Maio Come riporta ilfattoquotidiano oltre mille ex deputati hanno presentato ricorso contro la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i Vitalizi. Mentre l’ex senatore della Lega Marco Preioni ha denunciato Luigi Di Maio con l’accusa di “minaccia alla presidente del Senato, minaccia all’organo della Camera che dovrà esaminare i ricorsi ...

Vitalizi agli ex parlamentari - oltre mille ricorsi. E un ex senatore denuncia Di Maio : Sono circa 1.100 gli ex deputati, su 1.300, che al momento hanno presentato ricorso contro la delibera dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati con cui il 12 luglio scorso si era deciso il ...

Vitalizi - oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio : “Minaccia noi e la Casellati” : oltre mille ex deputati hanno presentato ricorso contro la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i Vitalizi. Mentre l’ex senatore della Lega Marco Preioni ha denunciato Luigi Di Maio con l’accusa di “minaccia alla presidente del Senato, minaccia all’organo della Camera che dovrà esaminare i ricorsi sui Vitalizi, e minaccia agli ex parlamentari”. Continuano le ritorsioni degli ex ...

Vitalizi - Di Maio : “Ricorsi? Facciano pure - io non mi spavento. Gli lasciamo la pensione - dovrebbero ringraziarci” : “Vitalizi? Hanno avuto il fegato di fare ricorso questi signori. Loro ci hanno tagliato le pensioni. Noi gli tagliamo il Vitalizio ma gli lasciamo almeno la pensione. Ci dovrebbero ringraziare e adesso fanno ricorso. Lo Facciano. Io non mi spavento”. Così a Dimartedì (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si esprime sui ricorsi presentati da circa 700 ex deputati contro l’abolizione del ...

VITALIZI - DI Maio CONTRO RICORSI EX DEPUTATI : “DIS-ONOREVOLI”/ Ultime notizie - Paniz “no privilegi ma diritti” : VITALIZI, Fico: "RICORSI? Vado avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di MAIO attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:10:00 GMT)

Genova - Toti : «Ponte subito o una pioggia di ricorsi. Da Di Maio nessuna via credibile» : Genova, ultimatum del governatore:«Da Di Maio nessuna via credibileA Roma non hanno fretta, noi sìMa se vogliono centralizzare la crisiogni ente locale si opporrà»

Vitalizi - Di Maio : "Ricorsi? Dis-onorevoli senza vergogna"/ Ultime notizie - ex parlamentari annunciano querele : Vitalizi, Fico: "Ricorsi? Vado avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di Maio attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Vitalizi - 700 ricorsi contro i tagli : Di Maio attacca ed è subito polemica : Nuovo capitolo della guerra di M5s contro gli ex deputati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato una serie di attacchi contro di loro, alla notizie della presentazione dei ricorsi contro il taglio...

VITALIZI - FICO : "RICORSI? VADO AVANTI"/ Ultime notizie - Di Maio : "Dis-onorevoli - senza vergogna" : VITALIZI, FICO: "Ricorsi? VADO avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di Maio attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Vitalizi - Di Maio : “700 ricorsi di ex parlamentari per il taglio? Dis-onorevoli”. Fico : “Legittimo - ma andiamo avanti” : “Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita“. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico interviene in merito ai ricorsi in arrivo dopo la sua delibera che prevede il taglio dei Vitalizi agli ex deputati. Intervistato da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove ha preso parte al ...