Di Maio | da Pd-Fi terrorismo mediatico | sperano in golpe mercati

Di Maio : «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread. Opposizione e giornali sono nemici dell'Italia» : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la Manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà. Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'Opposizione politica e ...

Di Maio : «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread. Opposizione e giornali sono nemici dell’Italia» : Il vicepremier in un post sul Blog delle Stelle: «I quotidiani hanno dichiarato guerra alla Manovra del Popolo. Dal 2014 i dem hanno fissato il deficit oltre il 2,4% e nessuno ha mai fiatato nonostante sia stato fatto per i loro interessi e mancette elettorali»

Di Maio : "Pd e Forza Italia sono nemici dell'Italia. Fanno terrorismo mediatico" : "Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle."Ma nonostante il loro cinico impegno - prosegue - lo spread non è schizzato perchè gli investitori tutto questo lo sanno". ...

Negozi chiusi di domenica - Di Maio : «Da grande distribuzione terrorismo. Saranno aperti al 25% a turno» : «E il Pd si metta d’accordo, la proposta di legge calendarizzata sul tema è la loro». Sull’Ilva: «La gara era illegittima, ma non si poteva annullare»

Di Maio : Iliad deve adeguarsi alle norme antiterrorismo : 'Il nuovo gestore di telefonia Iliad rispetta le normative vigenti in materia di antiterrorismo, che prescrivono l'identificazione di chi compra una carta sim? E qual è il piano di investimenti per l'...

DECRETO DIGNITÀ - DI Maio : “CONFINDUSTRIA INAFFIDABILE”/ M5s : “Terrorismo psicologico - attacchi inaccettabili” : DECRETO DIGNITÀ, Confindustria: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Di Maio : da C.Ind - terrorismo psicologico : 13,33 "I tavoli di crisi aperti sono ben 144, e vedono coinvolti 189 mila lavoratori con il futuro a rischio".Così il ministro,Di Maio,alla Camera sul Mise. Dall'Alitalia all'Ilva alle delocalizzazioni."Sono 31le aziende che cessate le attività sono in altri paesi",dice. "Sull'Ilva,il governo considera il piano presentato insoddisfacente,e dare un futuro all'Alitalia",sottolinea. DiMaio replica a Confindustria:"terrorismo psicologico sul Dl ...