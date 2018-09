Di Maio | Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico | per far schizzare lo

Conti pubblici - Di Maio attacca Pd e Forza Italia 'Terrorismo mediatico per fare schizzare lo spread' : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà' Tags Argomenti: pd Forza Italia Protagonisti: Luigi Di Maio © ...

Di Maio : "Pd e Forza Italia sono nemici dell'Italia. Fanno terrorismo mediatico" : "Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle."Ma nonostante il loro cinico impegno - prosegue - lo spread non è schizzato perchè gli investitori tutto questo lo sanno". ...

Nota al Def - Di Maio e Salvini forzano Tria : deficit/pil al 2 - 4%. “10 miliardi per il reddito a 6 - 5 milioni di persone” : L’intesa è arrivata poco dopo le 21, alla fine di un lungo pomeriggio di stallo in attesa del consiglio dei ministri convocato alle 20 per varare la Nota di aggiornamento al Def e slittato di oltre un’ora. Il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del pil, il livello chiesto dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e rispetto al quale il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha cercato per giorni di fare argine fissando il tetto ...

Oggi Lega - Forza Italia e Fdi sarebbero maggioranza. E Di Maio lo sa : Gli incontri tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero anticipare il ritorno al potere della cara vecchia coalizione di centrodestra

Chiusure domenicali - Forza Italia : Di Maio surreale - da noi Ddl per libertà d'impresa : Di Maio vorrebbe tornare indietro di quasi dieci anni: regolamentare e imporre Chiusure alle attività commerciali proprio nel momento in cui l'economia Italiana deve essere rilanciata». Lo ha detto ...

Copyright - Ue approva direttiva : Di Maio - "vergogna"/ Ultime notizie - esultano Pd e Forza Italia : Copyright, Ue approva direttiva sul diritto d'autore: cosa prevede la legge e cosa accade a Facebook e Google. Le Ultime notizie sulla riforma: rivoluzionato testo originario(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 23:50:00 GMT)

Matteo Salvini - il politologo svela il piano diabolico : come si prenderà gioco di Luigi Di Maio e Forza Italia : Il doppio gioco di Matteo Salvini è un 'win/win': il leader della Lega , secondo Giovanni Orsina , è destinato a vincere in ogni caso. Il politologo e ordinario di Storia contemporanea alla Luiss di ...

Rai : Forza Italia aspetta un segnale da Salvini per la presidenza - mentre Di Maio frena sulla privatizzazione : mentre le cronache riferite dal Corriere della sera narrano di "forzisti" irritati rispetto a ciò che ha detto il Ministro Toninelli riferendosi ai governi passati durante l'audizione del Ministro per le infrastrutture rispetto al crollo del ponte Morandi a Genova, si avvicina settembre e con il nono mese dell'anno, per arrivare ad argomenti più strettamente televisivi, anche la molto probabile soluzione al pasticcio presidenza Rai, che ...

Sul ponte Morandi di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Tensione con Forza Italia e Lega : Ribaltare il sistema, puntando sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

"Salvini mollerà Di Maio - il governo dura poco" : Forza Italia e Pd all'attacco - Conte tira dritto : "Durerà poco". "Cadrà in autunno". Da Forza Italia e Pd profezie poco incoraggianti per l'esecutivo legastellato. Ma il...

Di Maio : “Dl dignità? No a fiducia e ad atti di forza. Strage Foggia? Faremo concorsi straordinari per ispettori di lavoro” : “La Strage dei braccianti a Foggia? Non dobbiamo fare nuove leggi, che ci sono già. Quello che manca sono i controlli. Lo Stato non è ancora attrezzato per controllare. Per questo sto pensando a un provvedimento urgente: indire un concorso straordinario per nuovi ispettori del lavoro“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è questa estate” (Radio24) dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ...

Luigi Di Maio : 'Forza Italia sleale con alleato leghista su candidatura di Foa' : Gode come un riccio Luigi Di Maio per la , nuova, frattura che si è consumata tra Forza Italia e Lega , questa volta a proposito della votazione per la presidenza Rai in Commissione di Vigilanza . ...

Nomine Rai : Di Maio difende Foa. Anche Forza Italia annuncia il suo "no" in Vigilanza : Sulle Nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini. Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa ...

Nomine Rai : PD e Forza Italia contro Marcello Foa/ Ultime notizie - Di Maio lo difende : “Onesto e indipendente” : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:00:00 GMT)