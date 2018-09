Di Maio a Non è l' Arena | Salvini sa che non può chiedermi garanzie per

Di Maio : «Berlusconi? Salvini sa che non deve chiedermi garanzie per lui» : È «la legge - ha sottolineato il leader M5S - che ha dato troppi poteri alla macchina burocratica, ma la politica deve decidere e prendersi le sue responsabilità».

Di Maio : 'I ricorsi sui vitalizi? Non faranno una bella fine' : "I ricorsi contro i tagli dei vitalizi non faranno una bella fine". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio. Contro il taglio sono almeno un migliaio gli ex parlamentari che si sono appellati agli organi ...

Martina a Salvini e Di Maio : 'Non si tiene il Paese governato dall'odio - vergognatevi' : 'Di Maio, Salvini... non tiene un Paese se viene governato dall'odio, da ministri che passano il loro tempo a insultare. A proposito di assassini politici, vergognatevi. In un Paese che ha vissuto il ...

Manovra - il ricatto di Di Maio : Salvini ha ceduto per non far cadere il governo : Matteo Salvini urla 'me ne frego!', tiene il punto sulla Manovra con Bruxelles, glissa sul reddito dei lazzaroni e indossa la faccia spavalda di chi sa che il prossimo ostacolo sulla sua via trionfale ...

Di Maio : 'Sulla manovra non accettiamo lezioni dal Pd e giornali di partito. Ccà nisciun è fesso!' : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà'.

Manifestazione Pd a Roma - Matteo Renzi contro Di Maio : “Non ha abolito la povertà - ma la matematica” : Matteo Renzi è intervenuto sul palco di piazza del Popolo a Roma nel corso della Manifestazione del Pd, alla quale hanno preso parte 50mila secondo i dati degli organizzatori. Polemiche contro Luigi Di Maio: "Non ha abolito la povertà, ma la matematica. Perché tute le promesse che ha fatto non stanno neanche nel 2,4 per cento. Questi incompetenti mettono a rischio l'economia".Continua a leggere

Manifestazione del Pd a Roma - Martina contro Di Maio e Salvini : “Non si governa con l’odio - vergogna” : Il segretario del Pd Maurizio Martina è intervenuto dal palco di piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la Manifestazione del partito democratico contro il governo: "Avete dato una lezione a tutti noi. Questa e la piazza del risveglio democratico, è la piazza della speranza, del cambiamento, della fiducia, dell'orgoglio, del futuro". Presenti 50mila persone per gli organizzatori.Continua a leggere

De Bortoli contro il Def : "Di Maio grida al complotto - non ha più argomenti. E Salvini tra poco dirà 'Molti nemici - molto onore'" : "Quando si arriva a gridare al complotto vuol dire che non si hanno più argomenti. Mi ricorda il centrodestra degli anni passati". Ospite a Mezz'ora in più Ferruccio De Bortoli commenta così la sparata del vicepremier Di Maio contro l'opposizione dem e forzista, ricordando la "banalizzazione dello spread fatta in passato anche da Berlusconi".L'ex direttore del Corriere ne ha anche per l'altro vicepremier Salvini, il cui 'me ...

NON È L’ARENA/ Anticipazioni : Asia Argento - Luigi Di Maio e Checco Zalone ospiti di Giletti (30 settembre) : Asia Argento ha deciso di partecipare a Non è L’ARENA, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 nel prime time, la regista replica a Jimmy Bennett.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Mattarella non deve preoccuparsi" : Il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio non è voluto rimanere indietro rispetto al collega Matteo Salvini e anche lui, in serata, ha deciso di replicare alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a non preoccuparsi per il debito che si andrà a creare.Mattarella non deve preoccuparsi. Questa 'manovra del popolo' ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre questo ...