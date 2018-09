Def | Di Maio | “I festeggiamenti sul balcone? Da lì per anni si sono affacciati aguzzini”

De Bortoli contro il Def : "Di Maio grida al complotto - non ha più argomenti. E Salvini tra poco dirà 'Molti nemici - molto onore'" : "Quando si arriva a gridare al complotto vuol dire che non si hanno più argomenti. Mi ricorda il centrodestra degli anni passati". Ospite a Mezz'ora in più Ferruccio De Bortoli commenta così la sparata del vicepremier Di Maio contro l'opposizione dem e forzista, ricordando la "banalizzazione dello spread fatta in passato anche da Berlusconi".L'ex direttore del Corriere ne ha anche per l'altro vicepremier Salvini, il cui 'me ...

Di Maio : "Nel Def più grande piano di investimenti della storia" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico del Governo Conte, è stato stamane ospite di Maria Latella nel programma L'intervista di SkyTg24 poi ha parlato anche al Global Forum per la democrazia diretta.Alla giornalista di Sky, Di Maio ha detto:"Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana"Poi, alle domande sulle reazioni che ieri i mercati hanno ...

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Def : Di Maio gioca a fare Roosevelt - Salvini agita un drappo rosso davanti agli eurocrati : Si racconta di uno scambio di battute tra il Cavaliere Benito Mussolini e il vecchio ministro liberale Giovanni Giolitti agli albori del regime fascista: «appena arrivati e già i tuoi si abboffano alla grande», irrideva lo statista di Mondovì. «Ma anche quelli di prima lo facevano spudoratamente ». «Sì. Ma almeno sapevano usare le posate». Traslando all’oggi, si può dire che il leghisti, a banchetto da molto più tempo, hanno appreso un qualche ...

Manovra - Di Maio : noi con Deficit ripaghiamo cittadini : Roma, 29 set., askanews, - 'Sono stato impegnato anima e corpo con la Manovra del popolo, che ci ha consentito di cominciare a ripagare il popolo italiano dalle ruberie effettuati dagli scorsi governi ...

Def - Di Maio : Tria deve rimanere - ma al Mef ho trovato trabocchetti : Giovanni Tria "deve restare al ministero dell'Economia, dove però ho trovato trabocchetti di funzionari che, invece di fare il loro dovere, fanno gli interessi dei vecchi partiti che li hanno messi lì". E' quanto afferma il vicepremier Luigi Di ...

Def - Di Maio difende Tria e attacca il Mef : "Ho trovato trabocchetti" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha parlato anche di pensioni e reddito di cittadinanza: "Opzione donna è...

MANOVRA - DI MAIO SUL Def “TECNICI? VIA LEGGE BASSANINI”/ Ultime notizie “Deficit ripagato con la crescita” : MANOVRA, Di MAIO sul Def “Il più grande piano di investimenti della storia”. Ultime notizie, l'intervista del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ai colleghi di SkyTg24(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Manovra - Di Maio : 'Deficit 2 - 4% non è sfida a Ue. Non vogliamo uscire dall'euro' : Tria deve restare al ministero della Economia e finanza . Si è descritta una situazione che non è vera', ha risposto Di Maio a Latella. E sul Ragioniere generale, Daniele Franco , il ministro ...

Def - Di Maio non indietreggia : "Lo spread? È già sceso" : 'Il debito lo ripagheremo con la crescita. Lo spread? È già sceso'. Luigi Di Maio va in tv per tranquillizzare i cittadini dopo la decisione di una manovra che alzi il rapporto deficit/pil al 2,4% e ...

Def - Di Maio : "Resteremo nell'euro Sullo spread sono tranquillo" : "La manovra non è la scusa per uscire dall'Europa o dall'euro come hanno pensato diversi analisti". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel corso Segui su affaritaliani.it