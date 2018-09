ilmessaggero

: Def, allerta del Colle, ma Salvini tira dritto: «La #ue? Me ne frego» - ilmessaggeroit : Def, allerta del Colle, ma Salvini tira dritto: «La #ue? Me ne frego» -

(Di domenica 30 settembre 2018) ...4% del Pil rispetto allo 0,8% atteso da Bruxelles e all'1,6% proposto dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Per un arbitro come Mattarella la leva migliore della moral suation non poteva che ...