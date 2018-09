Decreto Genova | Maestripieri | Cisl | critico | Da Roma non è ancora arrivato un

Decreto Genova - il presidente Mattarella ha firmato : Il Decreto per Genova firmato dal capo dello stato Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Nel testo i poteri per il commissario che dovrà gestire la ricostruzione del ponte Morandi, ...

Alla fine il governo ha fatto il “Decreto Genova” : Dopo settimane di ritardi: esclude di Autostrade dAlla ricostruzione, e secondo i giornali è stato deciso anche il Commissario straordinario The post Alla fine il governo ha fatto il “decreto Genova” appeared first on Il Post.

Punto per punto - cosa prevede il Decreto per Genova in vigore da oggi : Un commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi in carica per un anno rinnovabile, l'esclusione di Autostrade dalle opere di ricostruzione, garanzia statale fino a 360 milioni in 12 anni. Inoltre la reintroduzione, in deroga al Jobs Act, della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, autorizzata "sino ad un massimo di 12 mesi complessivi" per il 2019 e 2020. Sono queste le ...

Mattarella firma il Decreto per Genova - Verso Gemme Commissario straordinario : Di Maio: "Ricostruzione del ponte partirà alla velocità della luce" - "Il decreto emergenze è ufficialmente in vigore. La ricostruzione del ponte adesso partirà alla velocità della luce. Infatti per ...

Decreto Genova - Mattarella ha firmato : il commissario sarà Claudio Andrea Gemme : Il Capo dello Stato ha firmato il Decreto legge su Genova, che ora passa all'esame del Parlamento. Il commissario alla ricostruzione sarà Claudio Andrea Gemme, manager di Fincantieri.Continua a leggere

Ponte Morandi - Decreto Genova pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gemme commissario : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

Dl Genova : Decreto pubblicato in Gazzetta - da domani in vigore : Il decreto Genova è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il decreto legge n. 109, il cosiddetto dl urgenze contiene oltre a "disposizioni urgenti per la citta' di Genova", anche disposizioni "per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le ...

Ponte Morandi - Mattarella firma il Decreto Genova. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

Decreto Genova : COMMISSARIO CLAUDIO ANDREA GEMME / Ponte Morandi : quali poteri avrà nella ricostruzione : DECRETO GENOVA, il presidente Sergio Mattarella ha firmato Ultime notizie Ponte Morandi: CLAUDIO ANDREA GEMME è il COMMISSARIO per la ricostruzione, ecco chi è(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Di Maio : 'Decreto Genova in vigore - ricostruzione a velocità luce' : "Il decreto Emergenze è ufficialmente in vigore. La ricostruzione del Ponte adesso partirà alla velocità della luce". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio che ribadisce "l'esclusione di ...

Decreto Genova - Mattarella dà l'ok. Claudio Gemme sarà commissario straordinario. La madre è tra gli sfollati : "Oggi abbiamo dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, genovese che ha girato il mondo", per la carica di commissario straordinario per Genova, "coinvolto ...

Mattarella firma il Decreto Genova. Gemme commissario a ricostruzione. Malumori per riduzione fondi : Genovese, proviene da Fincantieri e il suo nome trova molti consensi nella Lega - Da ambienti di governo spunta il nome di Claudio Gemme come probabile commissario per la ricostruzione. G enovese, ...

Decreto Genova - Mattarella ha firmato. Gemme probabile commissario : Il presidente di Fincantieri SI verso la nomina. Il vicemistro Edoardo Rixi: "Ottimo e capace professionista che conosce bene la città"

Claudio Gemme possibile commissario per Genova. Mattarella firma Decreto : Genovese, proviene da Fincantieri e il suo nome trova molti consensi nella Lega - Da ambienti di governo spunta il nome di Claudio Gemme come probabile commissario per la ricostruzione. G enovese, ...