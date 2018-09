ilfattoquotidiano

: DeAKids, il canale per ragazzi festeggia 10 anni con una programmazione speciale - Cascavel47 : DeAKids, il canale per ragazzi festeggia 10 anni con una programmazione speciale - italianaradio1 : DeAKids, il canale per ragazzi festeggia 10 anni con una programmazione speciale - italianaradio1 : Il decimo anniversario, qualunque occasione sia, è sempre un traguardo importante. E lo è anche per DeAKids, che lu… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Il decimoversario, qualunque occasione sia, è sempre un traguardo importante. E lo è anche per, che lunedì 1 ottobrediecidalla nascita: ildel Gruppo De Agostini Editore (visibile al601 di Sky) è leader tra idai 4 ai 14con unaormai consolidata, con cult come Kaleoo e Oggi e i Maledetti Scarafaggi (se non li conoscete, chiedete ai vostri nipoti o ai vostri figli), e ascolti sempre alle stelle. Il decennale saràto assieme ai giovani telespettatori con alcuni appuntamenti speciali. A partire dalla messa in onda della teen comedy sudamericana, una delle più attese daidi tutto il mondo, in prima visione per il pubblico italiano: Kally’s mashup (dal lunedì al venerdì alle ore 14.30), scritta e prodotta da Adam Anders, già ideatore di Hannah Montana e Glee. La serie racconta la storia di una ...