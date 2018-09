De Luca all' attacco | ' L' abuso di ufficio ferma buoni amministratori'

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : con l’esperimento AMS si contribuirà allo studio della materia oscura : “Il volo spaziale umano è fondamentalmente scienza e tecnologia. Per poterci spingere oltre abbiamo bisogno della scienza e della tecnologia che oggi stiamo sviluppando per andare al di là dell’orbita bassa terrestre e spingerci verso la Luna e ancora oltre verso Marte. Se non lo farà la mia generazione lo farà sicuramente la generazione di astronauti successiva“: queste le parole dell’astronauta italiano ESA Luca ...

Salerno : Vincenzo De Luca assolto dall'accusa di abuso d'ufficio e falso ideologico nel processo Crescent : Il tribunale di Salerno, collegio presieduto da Vincenzo Siani, ha assolto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell'ambito del processo Crescent. La sentenza è stata letta dal ...

Luca Coffari : non correrò a Sindaco alle prossime amministrative e le ragioni sono personali : Un progetto di livello europeo, come anche molti grandi eventi che hanno portato il nome di Cervia nel mondo: da Ironman alla mille miglia, abbiamo messo in campo anche un piano strategico del ...

La compagna di Luca Savio : «Commossa dall'umanità e generosità di tante persone» : Carrara - È morto lo scorso 11 luglio in un deposito marmi di Avenza. Uno dei tanti incidenti sul lavoro di questo 2018 nero a Carrara in cui ha perso la vita Luca Savio, giovane operaio 41enne. La ...

Luca Parmitano : 'Nello spazio alla ricerca di un nuovo vocabolario per descrivere le emozioni degli astronauti' : Luca Parmitano di nuovo in missione nel 2019: 'Nello spazio alla ricerca di un nuovo vocabolario per descrivere sensazioni provate ancora da pochissimi uomini. E per la prima volta dialogherò con il ...

Luca Parmitano : 'Di nuovo nello spazio alla ricerca di un vocabolario per condividere le emozioni con i 'terrestri'' : 'Dove le ho messe? Dove le ho messe?' si domanda l'astronauta Luca Parmitano mentre fluttuando setaccia ogni angolo della stazione spaziale internazionale. In quei locali angusti sembra strano non ...

De Luca scende dall'auto e blocca un migrante che fa l'elemosina : 'Serve il pugno duro - imbecilli nel Pd' : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a criticare la politica sull'immigrazione del suo partito, il Partito democratico. Dopo le accuse lanciate ad agosto durante una Festa de L'Unità, sabato 22 settembre 2018, a Salerno, il governatore ha fatto ...

Ex di GianLuca Vacchi e nuova fiamma di Corona : chi è Patrizia Bonetti? La donna dietro la rottura tra Fabrizio e Zoe Cristofoli [GALLERY] : Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono lasciati: la donna che c’è in mezzo ai due ex fidanzati è Patrizia Bonetti, la 22enne diventata popolare al Grande Fratello Dopo la rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli, molti si sono domandati quale donna abbia fatto capitolare la storia tra l’ex re dei paparazzi e la tatuata veronese. Alcuni hanno ipotizzato che la misteriosa nuova fiamma del catanese possa essere Belen ...

L'ultima tentazione di Mastella : sfidare De Luca alla Regione : A 73 anni nel 2020, quando si voterà, per chiudere la carriera politica con la poltrona più alta della Regione. L'altro giorno ha chiarito che no, non ci pensa proprio a mettere sul piatto la sua ...

Ferrovie Appulo Lucane - Toninelli nomina un imputato per truffa nel cda. Scoppia la polemica - lui rinuncia all’incarico : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha scelto un imputato per truffa nel nuovo consiglio d’amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane. Un’altra nomina contestata, dopo quelle dei membri della Commissione ministeriale sul crollo del Ponte Morandi e di Gaetano Intrieri, condannato con sentenza definitiva per bancarotta, nella Struttura di missione per l’analisi costi-benefici delle Grandi opere. Questa volta, ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Italia all’ultima spiaggia nel salto ostacoli. De Luca a caccia della finale - per Tokyo 2020 occorre un miracolo : Italia all’ultima spiaggia nel salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Gli azzurri non hanno brillato nella prima prova e sono costretti ora ad effettuare una grande rimonta per entrare tra le migliori 10 squadre e qualificarsi per la finale di venerdì 21 settembre, in cui saranno assegnate non soltanto le medaglie, ma anche 6 carte olimpiche alle prime classificate. Con 15.24 penalità l’Italia occupa il 17° ...

Spazio - EVA 23 : il 27 settembre la prima italiana del film dedicato alla passeggiata spaziale da brivido dell’astronauta Luca Parmitano : Si terrà il prossimo 27 settembre presso l’Auditorium dell’Agenzia spaziale italiana la prima italiana del film EVA 23, documentario della NASA dedicato all’avventurosa passeggiata spaziale effettuata nel 2013 da Luca Parmitano. alla proiezione del film sarà presente il regista e produttore del film Marc Havican e l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano prossimo a tornare nello Spazio. Spazio: arriva il documentario sulla passeggiata ...

LORENA BIANCHETTI INCINTA A 44 ANNI DEL MARITO BERNARDO DE Luca/ Dalle voglie alla paura : "Mi agito per tutto" : LORENA BIANCHETTI INCINTA a 44 ANNI: la conduttrice è al quarto mese di gravidanza e aspetta una bambina dal MARITO BERNARDO De LUCA: "sono al settimo cielo", racconta a Chi.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:30:00 GMT)

[L'inchiesta] La spada di Damocle che pende sulla testa di Vincenzo De Luca e il soccorso del magistrato rapito dalla politica : "La Procura ha cercato di forzare la realtà. Quell'area era la più grande discarica a cielo aperto della città, noi abbiamo lavorato per riqualificarla e "Crescent" è una delle opere che hanno ...