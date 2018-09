Days Gone | diamo un' occhiata a nuove sequenze di combattimento

Days Gone : scopriamo nuove sequenze di combattimento : Days Gone è sviluppato da Sony Bend e, per quanto sia ancora in fase di sviluppo, per lo meno ne conosciamo la data di lancio.Come riporta VG247 infatti Days Gone è atteso per il 22 febbraio 2019, e gli sviluppatori hanno pensato bene di allietare l'attesa con un'interessante galleria fotografica nella quale possiamo vedere svariate immagini non solo del mondo di gioco, ma anche di intense sequenze di combattimento.Dalle immagini possiamo anche ...

In Days Gone gli zombi saranno un pericolo costante : Sei in un mondo aperto con un ciclo giorno

otte, ed hai creature che necessitano di nutrirsi, dormire, bere... Tutto questo è inserito nel ciclo giornaliero dell'orda. " Days Gone sarà disponibile ...

In Days Gone gli zombi saranno un pericolo costante : Negli ultimi giorni Days Gone è stato molto chiacchierato, complice la pubblicazione di nuovi dettagli sul titolo.Come riporta Gamingbolt, John Garvin di Sony Bend ha affermato durante un'intervista, che la storia rivestirà un ruolo chiave nel titolo:"Non ci siamo ancora focalizzati sulla storia al momento ma ci sarà molto in arrivo in questo senso. Sono il writer ed il director, ho scritto tutti i giochi di SIE Bend, che sono focalizzati sulla ...

Days Gone torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay al Tokyo Game Show 2018 : Days Gone, l'imminente gioco d'azione e sopravvivenza a tema zombi nel mondo aperto di Sony Bend, ha ricevuto un nuovo video di Gameplay al Tokyo Game Show (via DualShockers). Gli sviluppatori hanno provato il gioco con due approcci opposti, entrando prima in gioco a pistole spianate e poi mostrando come la furtività può essere un'opzione altrettanto valida, se non addirittura più valida.Come segnala Gamingbolt, anche se entrambe le opzioni sono ...

Un'immagine mostra il bellissimo ma mortale mondo di Days Gone : Essendo un titolo dal peso non indifferente, è normale che si siano create molte aspettative attorno a Days Gone, l'action made in Sony a tema zombie. Nella giornata di oggi i ragazzi di Bend Studio hanno pubblicato Un'immagine relativa al gioco sul loro profilo Twitter. Come riporta Gamingbolt, l'immagine in questione mostra il protagonista del gioco Deacon mentre si gode un soleggiato pomeriggio all'ombra di un albero, in compagnia della sua ...

Sony torna a mostrare con un nuovo trailer l'atteso Days Gone : Durante l'evento pre-Tokyo Game Show di PlayStation, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per l'atteso gioco di azione open world di Bend Studio, Days Gone.Come segnala Dualshockers, questo nuovo video mette in risalto i vari aspetti del mondo di gioco, con molte immagini del protagonista principale Deacon mentre viene attaccato dagli zombi.Questo nuovo trailer presenta una varietà di nuovo materiale e ricorda il video ...