Cupra Ateca - La Suv spagnola si fa più cattiva

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Non chiamatela Seat perché è unainteso come marchio a se stante e non più come una variante sportiva di un modello della casa di Martorell. Questo, almeno, è il messaggio che gli spagnoli dovranno far passare dora in poi ai clienti. Al momento risulta un po difficile non trattare il prodotto come fosse una Seat sportiva e basta. Occorrerà tempo, e soprattutto un modello stand alone marchiato(che arriverà presto), affinché ci si abitui a considerarlo un brand che vive di vita propria o quasi. Nel frattempo cè la, attesa in concessionaria a dicembre, che se non altro verrà ricordata come il primo modello a sfoggiare sulla calandra quel logo dal sapore tribale con le due C incrociate. Una nicchia da sfruttare. Il nuovo brand sportivo di Seat ha deciso di debuttare con una sport utility ad alte prestazioni, per andare a occupare per prima una nicchia ancora ...