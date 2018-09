Cultura | nasce il Vocabolario Dantesco | tutte le parole del Sommo Poeta in un dizionario

meteoweb.eu

(Di domenica 30 settembre 2018)il, realizzato dall’Accademia della Crusca in collaborazione con l’Istituto Cnr Opera delItaliano (Ovi). La presentazione ufficiale si terrà lunedì 1° ottobre, nella Villa medicea di Castello, a Firenze sede dell’Accademia della Crusca. I due istituti, nell’ambito delle celebrazioni per il settimo centenario della morte del, che cadrà nel 2021, hanno dato il via alla redazione di un grandedestinato a raccogliere l’intero patrimonio lessicale contenuto nelle opere di Dante Alighieri, sia volgari che latine. Nella conferenza di lunedì prossimo saranno rese pubbliche e consultabili le prime 200 schede,relative a voci della Divina Commedia. Il, frutto del lavoro di alcuni giovani ricercatori, è rivolto a tutti gli studiosi, gli studenti, e gli appassionati della lingua ...