Cross donne Imola | Fontanesi iridata | per lei è il sesto titolo

CicloCross - Coppa del Mondo 2018-2019 : Toon Aerts in trionfo; tra le donne la spunta Marianne Vos : Stasera a Waterloo (Stati Uniti) si è aperta la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross e le emozioni non sono mancate, nonostante l’assenza del belga campione uscente Mathieu van der Poel. Tra gli uomini vince Toon Aerts, che si impone sul connazionale Wout Van Aert, favorito alla vigilia, il quale non è riuscito a sfruttare al meglio l’assenza del suo diretto avversario al titolo e si è dovuto accontentare del secondo posto. La ...

Cross MXGP Assen - Herlings in pole. Donne : rilancio Fontanesi : Nel Gran Premio che potrebbe incoronarlo Campione del Mondo MXGP, Jeffrey Herlings, Ktm, sceglierà per primo il cancelletto di partenza dopo una qualifica comandata dai primi istanti fino alla bandiera a scacchi. All'olandese mancano solo 5 punti per ...

MotoCross delle Nazioni Europee - è un trionfo azzurro a Danzica : vincono sia gli uomini che le donne : La Maglia Azzurra si impone nella competizione continentale sia con la squadra maschile che con quella femminile Non avrebbe potuto chiudersi in maniera migliore il Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia), dominato dall’Italia grazie alle prestazioni sia della squadra maschile che di quella femminile. Proprio come nel 2015 ad Arco di Trento. Sono stati Gianluca Facchetti, Mattia Guadagnini, Valerio Lata e Matteo Luigi Russi a ...

MotoCross delle Nazioni Europee - brillano gli atleti azzurri : pole position sia per gli uomini che per le donne : Sia nella categoria femminile che in quella maschile, la Maglia Azzurra conquista la pole position nel Motocross delle Nazioni Europee Il sabato del Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia) è stato impeccabile per la Maglia Azzurra. Dopo un ballot sfortunato, l’Italia ha reagito al meglio. La procedura con cui vengono estratte a sorte le posizioni di partenza nelle manche di qualifica aveva relegato la squadra maschile al 9° ...

Mitsubishi Eclipse Cross e “Il Tempo delle donne” a Milano 7-8-9 settembre : Mitsubishi Eclipse Cross, il SUV coupé della Casa dei tre diamanti, partner della 5° edizione de “Il Tempo delle donne”, edizione dedicata alla Felicità, che si terrà a Milano il 7-8-9 settembre. Organizzato da Corriere della Sera, Il Tempo delle Donne è un momento collettivo di produzione di idee, di sperimentazione e di confronto. L’edizione 2018 che si articolerà su 100 eventi fra spettacoli, performance, installazioni, interviste, incontri, ...

