Crolla muro del Duomo a Città di Castello | nessun ferito Foto e video

Città di Castello - Crolla un pezzo di muro esterno del Duomo - gran boato avvertito in tutto il centro storico : CITTA' DI Castello - Improvviso crollo, sabato poco dopo le 21.30, di una porzione di copertura esterna, una sosrta di intonaco, del Duomo di Città di Castello . Sul posto sono intervenuti i vigili dle ...

Roma - Crolla porzione di muro del Monte Tarpeo - nel Foro. Illesi due vigili urbani : Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al Foro, vicino al gabbiotto di via Monte Tarpeo. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali ...