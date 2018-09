Cristiano Ronaldo è stato vicino al Milan “Lo stava comprando prima della Juventus

PIATEK DA RECORD : 8 GOL IN 6 PARTITE / Genoa - è l'anti-Cristiano Ronaldo per la classifica marcatori? : Genoa, Krysztof PIATEK da RECORD. Ultime notizie, il polacco non si ferma più e i top club europei sono sulle sue tracce: ecco i numeri da primato dell'ex KS Cracovia(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Juventus choc - lascia Beppe Marotta. Non va tutto liscio : le voci su Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo : ... la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell' area sport. Per ...

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sull’accusa di stupro : “Lei vuole solo farsi pubblicità - diventare famosa grazie a me” : Cristiano Ronaldo rompe il silenzio e risponde alle accuse di stupro di Kathryn Mayorga: “Quello che hanno detto oggi sono falsità. Fake news”, ha commentato nel corso di una diretta Instagram dopo la gara Juventus-Napoli. La ragazza americana era uscita allo scoperto, dopo che il caso era già esploso lo scorso anno, con un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel dove confermava la violenta aggressione avvenuta, stando ai ...

Siviglia - André Silva inarrestabile : meglio di Cristiano Ronaldo al debutto in Liga : André Silva non si ferma più. Dopo aver rifilato una doppietta al Real Madrid nel turno infrasettimanale di Liga, l'attaccante portoghese è tornato a segnare anche sabato, quando è stato protagonista ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Cristiano Ronaldo OTW – Requisiti - premi e soluzioni! : Proseguono Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle del gruppo “Cristiano Ronaldo OTW” rilasciata il 29 settembre e disponibile per 2 giorni. Importante sottolineare che, come […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Cristiano Ronaldo OTW – ...

Marotta lascia la Juventus - la sua storia : dai colpi a parametri zero all'arrivo di Cristiano Ronaldo : "Politica di rinnovamento" dice l'ad che occuperà, a fine mandato, il ruolo di direttore generale dell'area sport. Fino a quando? Difficile dirlo ufficialmente, anche se la separazione diventerà, ...

Juventus-Napoli 3-1 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic rimontano Mertens - bianconeri in fuga : La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata di campionato e va in fuga: al vantaggio ospite di Mertens risponde prima Mandzukic con una doppietta, e poi Bonucci. La squadra bianconera sale a quota 21 mentre la formazione di Ancelotti resta a 15 e rischia ora di dover cedere il secondo posto al Sassuolo. Nel primo tempo parte forte il Napoli, che già al 5′ va vicino al vantaggio: combinazione ...

Napoli ko. In tutti i gol Juve lo zampino di Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è di un altro livello e lo dimostra mettendo lo zampino in ciascun gol della Juve contro il

VIDEO Juventus-Napoli 3-1 - gli highlights e i gol della partita : Cristiano Ronaldo fenomeno - doppietta di Mandzukic : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Juventus-Napoli La Juventus ha sconfitto il Napoli per 3-1 nell’anticipo della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri hanno così infilato la settima vittoria consecutiva in campionato allungando definitivamente in classifica: partita perfetta dei Campioni d’Italia che hanno vinto con autorevolezza lo scontro diretto contro i partenopei. Gli azzurri erano passati in ...

Pagelle Juventus-Napoli 3-1 - Serie A 2018-2019 : Cristiano Ronaldo fa la differenza - Mandzukic ringrazia : CLICCA QUI PER IL VIDEO: HIGHLIGHTS E GOL DI Juventus-Napoli La Juventus si aggiudica con il punteggio di 3-1 il big match dell’Allianz Stadium contro il Napoli, andando a rimontare inesorabilmente la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Partono meglio i partenopei con 15 minuti perfetti, nei quali dominano il campo e vanno anche in vantaggio con Mertens. Da quel momento in poi, Cristiano Ronaldo cambia passo, con giocate sopraffine, tiri, ...

Quando il gioco si fa duro - Cristiano Ronaldo inizia a giocare : vittoria della Juve e +6 sul Napoli “marchiato” CR7 : Cristiano Ronaldo fondamentale nella vittoria sul Napoli, la Juventus con CR7 sta partendo sempre avanti sulle avversarie per 1-0 Cristiano Ronaldo è partito in sordina in questa sua nuova esperienza italiana. inizialmente si è parlato tanto della sua astinenza dal gol in maglia Juventus, poi i gol sono arrivati, ma ancora le prestazioni non erano certo quelle del miglior calciatore al mondo. Probabilmente CR7 ha appositamente tenuto in ...

Juventus-Napoli - la zampata di Leonardo Bonucci chiude i conti : l’assist è sempre di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Il difensore bianconero trova il tempo giusto per correggere in porta un colpo di testa di Ronaldo, la Juventus chiude così i conti Leonardo Bonucci chiude Juventus-Napoli, calando il tris che fa scendere il sipario sul match dello Stadium. Il difensore bianconero si tra trovare pronto all’appuntamento con il pallone sul secondo palo, correggendo alle spalle di Ospina un colpo di testa del solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese ...

VIDEO Cristiano Ronaldo indemoniato - palo pazzesco e Mandzukic segna il secondo gol : Juventus-Napoli 2-1 : La Juventus ha ribaltato la partita contro il Napoli: Mandzukic ha infatti siglato la personale doppietta raccogliendo in area il pallone scagliato sul palo da Cristiano Ronaldo con una bordate stellare dal limite. CR7 ci ha messo ancora la forma come sul primo gol del croato bravo a trovare il 2-1. Di seguito il VIDEO del secondo gol di Mandzukic. CLICCA QUI PER IL GOL DI MERTENS: 1-0 CLICCA QUI PER IL GOL DI Mandzukic: ...

VIDEO Magia di Cristiano Ronaldo - finte ubriacanti e cross per il gol di Mandzukic : Juventus-Napoli 1-1 : Magia di Cristiano Ronaldo che permette alla Juventus di pareggiare momentaneamente contro il Napoli (1-1) nel match valido per la settima giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese ha agito sulla sinistra, ha piazzato due finte delle sue, ha crossato in mezzo con precisione chirurgica e ha trovato la deviazione di Mandzukic che è così riuscito a segnare il gol del pareggio. Di seguito il VIDEO della Magia di Cristiano Ronaldo e del gol di ...