Così Walter Chiari sfotteva il Führer davanti ai tedeschi

(Di domenica 30 settembre 2018) Cremona, anni di guerra. Al Teatro Politeama Verdi, una sera, va in scena uno spettacolo di varietà, che strappa gli applausi del vasto pubblico. A un certo punto, appare sul palco un giovaneemaciato da sembrare febbricitante. Bastano pochi istanti per comprendere che quel ragazzo ha della stoffa e del coraggio, al limite della temerarietà. Il baffetto tremolante posticcio, sopra il labbro, lascia tutti attoniti, senza fiato. L'episodio viene qui ricostruito per la prima volta nei suoi reali contorni.L'esordiente si produce in un'audace imitazione di Hitler: talmente esilarante da scatenare un'ovazione. Assunta la posa oratoria del, si rivolge agli spettatori in un improbabile tedesco-lombardo: "Caghen se poden, se poden no, se purghen! Se caghen tropp, i cess se ingürghen, e i tübi se intasen! A Milan, quand piööf, i strunz sul marciapé scarlighen...".A parte il ...