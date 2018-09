“Cosa faceva a letto!!” Valerio Merola | confessione hot al Grande Fratello Vip Hai

caffeinamagazine

(Di domenica 30 settembre 2018) Uno dei protagonisti delVip 3 in questi primi giorni di reality-show è senza dubbio. ‘Merolone’ – questo il suo soprannome all’interno del mondo dello spettacolo – è un conduttore televisivo molto in voga soprattutto negli anni ’80 e ’90. Ma perché questo ‘appellativo’? Il nomignolo dinasce negli anni 90. Dopo avere presenziato praticamente ovunque in tv per circa un decennio, la sua carriera conobbe un periodo di leggero declino. Era il 1996 quandofu accusato di violenza sessuale e sodomia da tre donne. Il caso, come riporta la stampa dell’epoca, finì in tribunale. La prima ad accusare Y.M., 15enne all’epoca dei fatti, raccontò di essere stata stuprata e sodomizzata dal presentatore nel settembre del 1991. Fatima M., 17enne, si accodò a quella denuncia raccontando di essere stata ...