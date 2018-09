Conti pubblici | Di Maio attacca Pd e Forza Italia ' Terrorismo mediatico per fare

Mattarella : "La Costituzione dispone l'equilibrio di bilancio. Servono Conti pubblici in ordine" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come sempre, coglie l'occasione dei suoi discorsi pubblici per commentare la più stretta attualità politica. In questi giorni l'argomento caldo è ovviamente la manovra economica e il Capo di Stato ha trovato il modo di far sapere come la pensa durante il suo incontro di oggi, presso il Cortile d'Onore del Quirinale, con i partecipanti all'iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni ...

Il monito di Mattarella : "Conti pubblici solidi indispensabili per il futuro dei giovani" : "Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro". Lo afferma il Presidente Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana".La Costituzione "rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia" e all'articolo 97 ...

[L'analisi] Ecco come andrà a finire la grande partita sui Conti pubblici e chi sarà il vincitore : La forza politica che vorrebbe voltare pagina con il passato e non rispettare i vincoli imposti dall'Europa. Per fare cosa è noto a tutti: finanziarie il reddito di cittadinanza. Il cavallo di ...

Paolo De Ioanna - il grand commis dei Conti pubblici : Poche settimane fa è scomparso Paolo De Ioanna. Apparteneva a quella lunga e importante tradizione dei consiglieri parlamentari "prestati" alle altre amministrazioni dello Stato: prima di lui, lo erano stati, tra gli altri, Antonio Maccanico, Gaetano Gifuni, Andrea Manzella, Gianfranco Ciaurro.Con Paolo De Ioanna ci lascia non solo un galantuomo salernitano, un servitore delle istituzioni, ma anche un "custode" di quell'antica sapienza ...

Populismi - il politologo Usa : “L’Europa sopravviverà. Saranno i Conti pubblici la Caporetto delle promesse dei gialloverdi” : La politica italiana mente, sapendo di mentire. Su quali temi? Sulle misure promesse in campagna elettorale come la flat tax e il reddito di cittadinanza e anche sulla questione migranti. Ma, alla fine dei giochi, il re sarà nudo. E a farne le spese sarà principalmente il Movimento 5Stelle in un’Italia sempre meno importante per gli Stati Uniti e in un’Europa sempre più populista. Che però non morirà di Populismi. È lo scenario ...

Conti pubblici - Istat rivede al rialzo il pil per il 2017 : +1 - 6%. Debito/pil in lieve calo : L’Istat ha rivisto al rialzo il tasso di crescita del Pil, portandolo all’1,6% in aumento dello 0,1 rispetto alla stima di aprile. I dati incorporano la revisione dei Conti nazionali annuali relativa al triennio 2015-2017. lieve calo anche del Debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo, con una flessione allo 131,2% contro il 131,4% del 2016. Il dato del Debito, specificano i tecnici dell’Istituto, “è molto sensibile al ...

Bce - Draghi : 'ripristinare fiducia con regole comuni su Conti pubblici' : E' necessario "ripristinare" la fiducia degli europei nelle regole comuni sui conti pubblici, rendendole "più anticicliche e allo stesso tempo più vincolanti". E' quanto ha detto il numero uno della ...

M5S contro Tria - quattro mesi di assedio al «garante» dei Conti pubblici : M5S e Lega contro il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il copione è noto, e torna ogni autunno all'avvicinarsi della legge di Bilancio: il ministro dell'Economia di turno assediato a via XX settembre in difesa dei conti pubblici e i colleghi di