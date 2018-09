: Conte: 38 mld di investimenti in 3 anni - TelevideoRai101 : Conte: 38 mld di investimenti in 3 anni - Angela23763271 : RT @OGiannino: Risposte a obiezioni pervenute a @contidellabelva: inizio da investimenti pubblici. Non è che non creda a Conte che ne annun… - ldigiov : RT @OGiannino: Risposte a obiezioni pervenute a @contidellabelva: inizio da investimenti pubblici. Non è che non creda a Conte che ne annun… -

"Da lunedì riunirò a palazzo Chigi la cabina di regia per avviare il pianoe il piano di ammodernamento delle infrastrutture. Abbiamo previsto un piano per glipubblici per un importo pari a 38 mld nei prossimi 15e altri 15 nel prossimo triennio". Lo afferma il premieral Corriere della Sera,assicurando: "Non abbiamo alcuna intenzione di aprire vertenze o contrapposizioni con l'Europa". Il ministro Tria, aggiunge,"non è stato dimezzato".(Di domenica 30 settembre 2018)