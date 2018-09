Congo | Unicef | “Da agosto 43 persone sopravvissute all’Ebola”

Ebola in Congo - Unicef : 43 sopravvissuti dallo scoppio dell’epidemia : I sopravvissuti al virus Ebola stanno collaborando assieme all’Unicef per aiutare a prevenire ulteriori trasmissioni di questa malattia mortale nella Repubblica Democratica del Congo orientale: l’Agenzia ONU ha riportato che stanno condividendo le loro storie nelle comunità colpite durante eventi pubblici e via radio. dallo scoppio dell’epidemia ad agosto sono sopravvissute al virus dell’Ebola 43 persone. “I sopravvissuti sono la ...

Epidemia di Ebola in Congo - Unicef : 155 bambini rimasti orfani : L’Unicef ha reso noto che finora sono 155 i bambini rimasti orfani o non accompagnati in seguito all’Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale. I bambini che hanno perso un genitore a causa del virus sono a rischio di stigmatizzazione, isolamento o abbandono, in aggiunta all’esperienza di aver perso una persona amata o una persona che si prende cura di loro: ”La perdita di un genitore o di una ...

Ebola in Congo : mobilitazione Unicef per 82mila bambini nelle zone colpite : Oltre 82.500 bambini si preparano al nuovo anno scolastico nelle aree colpite dall’Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo: l’Unicef sta ampliando i programmi per l’istruzione, la salute, l’acqua e i servizi igienico-sanitari per aiutare le scuole a fornire ambienti per l’apprendimento sicuri per bambini e insegnanti. “L’istruzione è un diritto per ogni bambino ed è essenziale per sviluppare il loro pieno ...

Ebola - Unicef : 90 tonnellate aiuti contro l’epidemia in Congo : L’Unicef sta trasportando altre 90 tonnellate di aiuti, soprattutto forniture idriche e igienico-sanitarie, nel tentativo di contenere l’epidemia del virus dell’Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. “Questi aiuti sono stati spediti dal nostro magazzino centrale di Copenhagen, in Danimarca, nella Repubblica Democratica del Congo, e si aggiungono alle 14 tonnellate di aiuti che abbiamo già ...