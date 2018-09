Con Ottobre torna l’ora solare | dormiremo un’ora in più

Astronomia : stelle cadenti e Congiunzioni - ecco cosa ci attende nel cielo di Ottobre 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Ottobre 2018, il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione della Vergine fino al 31, poi farà il suo ingresso nella Bilancia. La durata del giorno diminuisce di circa 80 minuti dall’inizio del mese. Si ricordi che ...

Buongiorno e Buon Ottobre : ecco IMMAGINI e GIF da Condividere oggi su Facebook e WhatsApp

Anticipazioni Beautiful - puntate dall’1 al 6 ottobre : Steffy Confessa ma arriva la nuova Hope a rovinare tutto : Sarà una settimana intensa quella che inizierà domani soprattutto secondo le Anticipazioni di Beautiful delle puntate dall’1 al 6 ottobre. Le cose per Steffy non si mettono bene dopo la scoperta di Liam e non solo perché adesso lui vuole sapere cosa è successo e chi poteva essere il padre del bambino che la moglie aspetta ma perché all’orizzonte è in arrivo la nuova Hope. IL RITORNO DI Hope CON UN NUOVO VOLTO Ebbene sì, la giovane ...

Homeland 2 su canale 20 dal 7 ottobre : Mediaset Conferma la messa in onda della serie Con Brody eletto al Congresso : Homeland 2 ci sarà e non perché il rinnovo è stato annunciato qualche ora fa ma perché è Mediaset ad avere confermato la messa in onda della seconda stagione alla domenica sera a partire dal 7 ottobre. Proprio questa sera, a partire dalle 21.10, andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione in cui tutto cambierà sia per Carrie, ormai sull'orlo di una crisi di nervi per via della sua ricerca e la sua indagine, e per Brody che ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia Con una forte ondata di maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l’Italia già da domani e porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro Meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. Sulla base delle previsioni ...

Piogge e Temporali Con Ottobre : Ben ritrovati amici, diamo uno sguardo alla situazione meteorologica che ci attende per i prossimi giorni. L’avvio della settimana vedrà l’arrivo di una perturbazione, la 1° di Ottobre, dal Nord Atlantico che apporterà condizioni di instabilità su vari settori. Prima di guardare il tempo per la settimana, fermiamoci ad analizzare la carta dei Geopenziali. Ad ovest troviamo l’Anticiclone delle Azzorre, sull’Europa ...

AL VIA LA SEConDA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 8-14 Ottobre 2018 Taranto - Lecce Brindisi - Latiano - Ostuni - ... : Il FESTIVAL propone inoltre un torneo di calcetto per squadre dei Centri di Salute Mentale, mostre fotografiche e pittoriche, spettacoli e il corso di formazione "Progettare per Cooperare". Il ...

Aumentano le bollette di luce e gas da ottobre - seCondo il CodaCons si sta esagerando : Da ottobre 2018 la bolletta della luce costera' il 7,6% in più, ossia aumentera' di 32 euro per l’anno in corso, mentre quella del gas costera' il 6,1% in più, pari a 61 euro. Solamente due mesi fa erano scattati aumenti dell’8,2% per il gas e del 6,5% per la luce, a causa della crescita del prezzo delle materie prime e dei permessi per l’emissione di anidride carbonica. Aumentano i prezzi delle bollette da ottobre Un nuovo aumento delle ...

Trony lancia gli SConTI STELLARI fino al 4 ottobre : Sul sito Trony.it è partita la nuova promo SCONTI STELLARI con tante offerte interessanti su TV, Smartphone, notebook, Tablet ed altro. Ecco le migliori offerte selezionate Sul sito di Trony ci sono gli SCONTI STELLARI con tanti prodotti in offerta Trony aggiorna le sue offerte valide solo sul sito internet e questa volta solo fino al 4 […]

Anticipazioni Il Segreto - dal 1 al 6 ottobre : Francisca Condannata alla forca : Una nuova settimana è pronta a incominciare e con essa anche le puntate inedite [VIDEO] de Il Segreto. Stando alle Anticipazioni trapelate sul web, negli episodi in onda dal 1 al 6 ottobre assisteremo al sequestro di Donna Francisca. Quest'ultima verra' condannata alla forca, e si preparera' alla morte senza alcun timore. Ma durante il giorno della sua esecuzione, qualcosa prendera' una piega inaspettata. La guida tv ufficiale dell'emittente ...

A cena Con Ermal Meta Con Charity Stars il 12 ottobre : ecco le istruzioni per partecipare all’asta : Ermal Meta con Charity Stars per una serata intera in compagnia dell'artista di Fier. Questo è quanto ha messo in palio l'organizzazione, che concede la possibilità di aggiudicarsi un incontro all'asta con il cantautore di Vietato Morire che si terrà il 12 ottobre prossimo in una location esclusiva. L'asta è aperta per 7 persone in totale, con l'aggiudicatario dell'asta e 6 suoi amici che avranno l'occasione di conoscerlo e passare una ...