Com’è profondo il mare di plastica

Com’è profondo il mare - i libri del weekend : E se il Mediterraneo fosse un’isola circondata dall’acqua? E al posto delle terre emerse ci fossero tanti mari? L’esperimento sontuoso di due illustratori napoletani, Marino Amodio e Vincenzo Del Vecchio, è da far girare la testa. Per Gallucci hanno infatti disegnato un albo intitolato Terraneo che parte dall’ipotesi che «c’è stato un tempo in cui una sola terra univa le coste del Mediterraneo». In effetti, a ...