Come nascondere i cavi del PC

Come nascondere i cavi della TV : Quando si acquista una nuova casa si cerca di organizzarla in base alle proprie preferenze. Uno degli oggetti che sicuramente non manca all’appello è il televisore. Mettendo da parte il modello scelto (se smart oppure no), sorge il problema di tutti quei fili che si aggrovigliano fra di loro soprattutto se aggiungete set-top box, console da gioco, soundbar, decoder e così via. Noi di ChimeraRevo abbiamo voluto realizzare una guida in cui ...

Come nascondere il proprio numero su Telegram : Fra le tantissime applicazioni di messaggistica disponibili attualmente sulla piazza spicca sicuramente Telegram. Parliamo del diretto concorrente di WhatsApp che è riuscito a catturare l’attenzione di tantissimi utenti grazie alle sue varie funzionalità. In questa guida odierna vi spiegheremo Come nascondere il proprio numero su Telegram in maniera semplice e veloce e inoltre vi daremo alcuni consigli per mettervi al sicuro da occhi ...

Instagram : Come nascondere chi seguo : come nascondere chi seguo su Instagram? È la domanda che vi state chiedendo? Siete finiti nella guida giusta! Se anche voi siete fra i tantissimi utilizzatori del social network più in voga del momento e volete nascondere le foto pubblicate sul proprio account da alcuni utenti che seguite già da un po’, allora vi basterà leggere le prossime righe in cui vi indicheremo proprio come fare utilizzando le applicazioni per smartphone/tablet e PC ...

Come nascondere foto su iPhone : Tutti (o quasi) abbiamo in famiglia o tra gli amici una persona che ama ficcanasare nelle vostre immagini personali. Siete capitati nella nostra guida perché sicuramente volete sapere Come nascondere foto su iPhone. Per fortuna esistono delle applicazioni che permettono di creare album fotografici segreti i quali possono essere protetti tramite password o PIN. Vediamo subito Come procedere. App foto Se volete sapere Come nascondere foto su ...