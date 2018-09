Colpaccio esterno dei padovani

Diretta/ Cittadella Benevento (risultato finale 0-1) streaming video Dazn : Colpaccio esterno per i sanniti! : Diretta Cittadella Benevento, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quinta giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:59:00 GMT)