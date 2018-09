Colombia | 16enne incinta perde figlio e subisce una paralisi a causa di un tatuaggio

Blastingnews

(Di domenica 30 settembre 2018) Una vera e propria tragedia si è consumata in sud America, precisamente in, dove una ragazza di appena sedici anni in dolce attesa, Luisa Fernanda Buitrago, ha perso il proprio bambino ed ha subito gravi conseguenze sulla propria salute fisica restando paralizzata adi unche la giovane aveva deciso di farsi durante la gravidanza. Il tattoo che la giovane ragazza ha deciso di farsi tatuare si trova sul costato, proprio sotto al seno, ignara dei pericoli e delle possibili complicazioni che avrebbe potuto comportare questo gesto. Ebbene, secondo quanto riferisce il noto sito Leggo.it, la giovanissima Luisa adesso sarà costretta a trascorrere il resto della sua vita su di una sedia a rotelle. Tragedia in: dopo aver fatto unil suo bambino e resta su una sedia a rotelle Da quell'istante in poi, per la sedicenne è cominciato un vero e ...