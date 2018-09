Coldiretti e Campagna Amica alla festa dell' uva di Catanzaro

Caldo - Coldiretti : domani tanta frutta nei mercati di Campagna Amica per combattere l’afa : Con l’arrivo del grande Caldo aumenta il rischio di colpi di calore soprattutto per le categorie piu’ deboli ed è importante difendersi con una corretta alimentazione. Pesche, albicocche, ciliegie, melone, cocomeri, susine e gli altri frutti di stagione sono il miglior modo per combattere l’afa e l’eccessiva sudorazione perché rinfrescanti, ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per non affaticare troppo l’organismo. Gli agricoltori ...