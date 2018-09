Citroën - La 2CV compie 70 anni - FOTOGALLERY

Citroen 2CV : ecco come l’auto più economica ha rivoluzionato il mondo delle quattro ruote [FOTO] : La piccola Citroen 2CV doveva costare poco ed essere estremamente leggera per soddisfare le esigenze di chi non poteva permettersi due auto Tutto ciò che non c’è, non pesa e non costa, devono essersi detti i progettisti, così dal prototipo della 2CV vennero eliminati alcuni elementi: via l’avviamento elettrico, visto che c’era già la manovella o al limite un cavetto a strappo, come nei fuoribordo o nelle motoseghe. Via i fari anteriori: ne ...