Cinque Stelle | al via le ' regionarie' in Piemonte

Manovra - i Cinquestelle alzano la posta : Tria in bilico : I 5 stelle alzano l'asticella della sfida sulla Manovra che Luigi Di Maio vuole 'degna' delle promesse fatte agli italiani. Per reperire risorse il M5s vuole che il Tesoro alzi il rapporto deficit/Pil ...

Manovra - i Cinquestelle in pressing : «Rapporto deficit/Pil subito al 2 - 4%» : Allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto deficit/Pil al 2,4%. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo M5S, è questa la richiesta che i 5 Stelle vorrebbero sottoporre...

Def - il deficit sale all'1 - 9% dopo l'ultimatum Cinque Stelle : 'O noi o loro: se nel Def non c'è il reddito di cittadinanza noi non lo votiamo'. l'ultimatum sul Def dei Cinque Stelle costringerà il ministro dell'Economia Giovanni Tria ad allargare un po' le maglie dei conti pubblici e, secondo quanto riferisce l'agenzia Radiocor, il rapporto deficit/Pil salirà all'1,9% nel 2019, cioè più del doppio del ...

MoVivaccino. Sterzata provax a Cinque stelle : Secondo l'Oms il nostro paese è al quinto posto nel mondo per incidenza di morbillo. Il 26 luglio scorso il Sistema di sorveglianza integrata dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) ha aggiornato il dato: “In Italia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, venti regioni hanno segnalato 2.029 casi di morbi

Fnsi risponde ai Cinque Stelle : "Se l'Ordine non serve perché Di Maio continua a esservi iscritto?" : Dopo il post sul blog in cui i pentastellati si dicevano pronti ad abolire l'Ordine dei Giornalisti arriva, secca, la replica della Fnsi: "Stiano tranquilli, i neoprofeti del pensiero unico a 5 Stelle. Non saranno i provvedimenti di natura ritorsiva annunciati contro un'intera categoria di professionisti e neppure le liste di proscrizione ai danni di colleghi che vogliono continuare a fare il loro lavoro a cancellare la libertà di stampa ...

Legittima difesa - la Lega spinge. Ma i Cinque Stelle : "Invotabile" : Al ministro dell'Interno, infatti, non è parso vero di trovare nella cronaca di queste ore nuovi argomenti a suo sostegno: 'Avete visto che è successo a Lanciano? È urgente una legge sul sacrosanto ...

Sconti sui profilattici : la proposta del Movimento Cinque Stelle in un disegno di legge : Incentivare i giovani al sesso sicuro onde evitare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. E' questo l'obiettivo che si pone la proposta di legge che il Movimento Cinque Stelle intende portare avanti. Il fautore in tal senso è il senatore grillino Gaspare Antonio Marinello e si potrebbe tradurre, a partire dal 2019, in un investimento del Governo di circa cinquanta milioni di euro. L'obiettivo, infatti, è quello di sgravare ...

Vergognoso attacco a Sallusti : i Cinque Stelle sono fuori di testa : Un attacco Vergognoso ad Alessandro Sallusti campeggia oggi sul Blog delle Stelle. In un turpe e livoroso editoriale dal titolo Lo schifo indegno di Sallusti, i grillini si lanciano nella difesa di Rocco Casalino che ieri è finito nella bufera politica per un violento audio audio inviato a due giornalisti in cui minaccia di far saltare qualche testa al ministero dell'Economia qualora i tecnici di Giovanni Tria non dovessero tirar fuori i soldi ...

Rocco Casalino - la rivolta nel Movimento Cinque Stelle : 'Sopravvalutato e pure strapagato' : Stavolta Rocco Casalino l'ha fatta proprio grossa. La diffusione dell'audio nel quale minaccia di cacciare i tecnici del ministero dell'Economia ha scatenato contro il portavoce di palazzo Chigi un bombardamento che non tutti i grillini sembrano disposti a sopportare. La linea ufficiale è difendere l'ex Grande Fratello, blindato nel ...

[Il retroscena] E la Cgil litiga sulla vicinanza al governo. "Landini e Camusso troppo vicini a Lega e Cinque Stelle" : "Si voleva solo smussare gli angoli, così il mondo del lavoro ha pagato i cambiamenti sulla sua pelle. Se non c'è più un pensiero forte, nelle persone si perde la differenza: oggi tutti dicono che ...

Rocco Casalino - la scalata al potere dal Movimento Cinque Stelle a Palazzo Chigi : Sapere che guadagna pure più di Conte, polemiche politiche a parte, non stupisce nessuno: in un mondo normale, Casalino sarebbe premier e il professore il suo assistente. rep Approfondimento Quei ...

[Il retroscena] Casalino e le minacce ai tecnici di Tria. Ora per Conte lo stratega dei Cinque Stelle è un problema : E' Rocco Casalino il decisore della "campagna di vendetta contro i tecnici del Mef incapaci di trovare 10 miliardi per fare il reddito di cittadinanza", il suggeritore della nuova stagione in cui "li ...