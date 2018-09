Ciclone Zorbas colpisce duramente la Grecia | alluvioni | frane e dispersi

Violenta mareggiata sulla costa catanese per il Ciclone Zorbas : video da Aci Trezza : Come vi abbiamo raccontato in questo articolo di ieri, la Sicilia sud-orientale ha pagato caro le mareggiate scaturite dall'intenso ciclone formatosi nel Mar Ionio, che ha sfiorato le regioni...

Il Ciclone 'Medicane' Zorbas in arrivo sulla Grecia : La Grecia "trema" in vista del possibile arrivo di Zorbas. un TLC (tropical like cyclone) noto come Medicane, o meno correttamente come "uragano" Mediterraneo. Previsti venti di burrasca e onde alte diversi metri sull'isola di Creta e tutta la costa del sud della Grecia e delle isole Egee, in particolare nella giornata di sabato. Potrebbe essere la tempesta più forte di sempre nel Mediterraneo. La cronaca del ciclone Le previsioni meteo questa ...