Ciclismo - spagnolo Valverde campione : 17.55 Alejandro Valverde corona il sogno di una vita e si laurea campione del mondo dopo due argenti e quattro bronzi. Sul traguardo di Innsbruck, lo spagnolo, 38 anni,brucia allo sprint i compagni di fuga,il francese Romain Bardet e il canadese Michael Woods. Primo degli italiani Gianni Moscon, quinto a 13". Mondiale animato da una fuga a lunga gittata di 11 corridori,che hanno avuto anche 19' di vantaggio. L'ultimo ad alzare bandiera bianca ...

Ciclismo – Coppa Sabatini : Lobato del Valle sorprende tutti nel finale - lo spagnolo trionfa davanti a Colbrelli : L’azione dello spagnolo spiazza gli avversari, permettendogli di centrare il primo successo in questa stagione Juan José Lobato del Valle vince la 66ª edizione della Coppa Sabatini, grazie ad uno spunto a sorpresa arrivato proprio negli ultimi cento metri di gara. Lo spagnolo della Nippo Vini Fantini Europa Ovini spiazza tutti i propri avversari, tagliando per primo il traguardo di Peccioli. Partito al momento giusto, l’iberico ...