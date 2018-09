Ciclismo | Alejandro Valverde è campione del mondo | quinto Moscon

VIDEO Highlights Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde vince a Innsbruck - Gianni Moscon quinto. Nibali si stacca : Alejandro Valverde ha vinto il Mondiale 2018 di ciclismo riuscendo a coronare il suo sogno iridato a 38 anni. Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio in una volata a quattro sul traguardo di Innsbruck , sul durissimo tracciato austriaco è stato l’iberico a fare la differenza al termine di una corsa tiratissima e in cui alla lunga sono saltati fuori i migliori. Alle sue spalle il francese Bardet e l’inatteso canadese Woods, quarto ...

