China Open | Kerber passa primo turno

WTA China Open - Keys e Garcia passano al secondo turno : WTA China Open, Keys e Garcia al secondo turno del torneo dopo aver superato rispettivamente Pera e Wang WTA China Open, Keys e Garcia a braccetto al secondo turno del torneo cinese. La tennista americana ha avuto un compito abbastanza semplice contro la connazionale Pera, vincendo 6-3 6-4 stamane e proiettandosi ai sedicesimi di finale dove affronterà la vincente di Sevastova-Cornet. La Garcia dal canto suo ha dovuto soffrire, superando ...

WTA China Open – Kerber parte con il piede giusto - sconfitta 2-0 la Mladenovic all’esordio : Ottimo avvio per la tedesca che, nei trentaduesimi di finale del China Open, stende senza patemi la Mladenovic con il punteggio di 2-0 Nessun problema per Angelique Kerber all’esordio del China Open, la tedesca impiega un’ora e dodici minuti per prendersi la vittoria contro la francese Mladenovic. Partita a senso unico già dalle prime battute di gioco, con la numero 3 del mondo che prende subito in mano le redini ...

WTA China Open – Esordio ok per Ostapenko : sconfitta Rybarikova in due set : Esordio alquanto complicato per Jelena Ostapenko nel China Open WTA: la tennista lettone supera Rybarikova in due set Esordio difficile per Jelena Ostapenko nel China Open WTA. Magdalena Rybarikova si confera un’avversaria tosta, particolarmente da pescare al primo turno. Ostapenko però riesce a superare indenne il primo ostacolo sul suo cammino nel torneo cinese, imponendosi dopo 1 ora e 32 minuti sull’avversaria. Ostapenko, attulamente ...

WTA China Open – Tonfo Svitolina! Krunic trionfa in rimonta al tie-break del terzo set : Elina Svitolina sconfitta all’esordio nel China Open: la tennista ucraina si arrende ad Alexandra Krunic nel tie-break del terzo set Esordio amaro per Elina Svitolina nel China Open WTA. La tennista ucraina, attualmente numero 6 del ranking mondiale femminile è stata sconfitta da Aleksandra Krunic, numero 63 del ranking. Match che sembrava poco più di una formalità per Svitolina che, dopo soli 25 minuti, aveva già rifilato un netto bagel ...

Tennis - China Open : Kvitova fuori al primo turno per mano della Gavrilova : Petra Kvitova fuori già ai trentaduesimi del China Open di Bejing, la Gavrilova non le ha lasciato scampo Tennis, China Open di Bejing: Petra Kvitova subito fuori dal torneo. Ai sedicesimi di finale passa infatti la Gavrilova, la quale ha domato l’avversaria in due set con un netto 6-2, 6-1 che non lascia spazio a repliche. La Kvitova è parsa fuori forma fisicamente ed anche un po’ abbattuta dopo i primi errori, avendo ...

Tennis - Fognini e CecChinato direttamente al secondo turno degli Open di S. Pietroburgo : TORINO - Al torneo di Tennis di San Pietroburgo è il momento di Matteo Berrettini , che nel match d'esordio se la vedrà con il 35enne Tennista spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 del mondo. Per il 22enne romano, numero 62 del ranking, è il primo scontro diretto con Garcia-Lopez. In tabellone altri tre azzurri. Luca Vanni , 170, promosso dalle qualificazioni, debutterà con lo ...

Squash - China Open 2018 : doppio successo egiziano a Shanghai : La città di Shanghai ha ospitato il China Squash Open 2018, torneo che rilancia ufficialmente la nuova stagione del grande Squash internazionale. In campo maschile non sono mancate le sorprese, e la vittoria finale è andata all’egiziano Mohamed Abouelghar, numero sei del tabellone, che si è imposto sul neozelandese Paul Coll, accreditato della quarta testa di serie, in tre set (11-8, 11-8, 11-8). In semifinale, il futuro vincitore aveva ...

Come in un manga - Osaka ha i superpoteri! Serena Williams si inChina : la giapponese fa la storia degli US Open : Naomi Osaka fa la storia degli US Open: Serena Williams sconfitta in finale, la tennista nipponica è la prima atleta giapponese a vincere un torneo Slam Se credete che certe cose accadano solo nei manga giapponesi, beh, sarete costretti a cambiare idea. Sembrava impossibile alla vigilia, ma Naomi Osaka è la nuova campionessa degli US Open. La talentuosa tennista asiatica ha battuto Serena Williams nella finalissima di Flushing Meadows, ...

Us Open : Fognini ok - eliminati Gaio e CecChinato : 'King Roger' ha esordito in serata, quando il caldo si era attenuato: 62 62 64 al giapponese Yoshihito Nishioka, numero 177 del mondo. Ancora più agevole è stato l'esordio del tedesco Alexander ...

US Open 2018 : Marco CecChinato e l’allergia al cemento. Questione mentale più che tecnica : Allergia: reazione eccessiva nei confronti di sostanze abitualmente innocue. La definizione che meglio sembra descrivere il complicato rapporto tra Marco Cecchinato e il cemento americano. Con la sconfitta contro il francese Julien Benneteau arrivata nella serata italiana di ieri, l’estate del palermitano si è chiusa in pesante passivo: quattro sconfitte e nessuna vittoria. Quattro sconfitte diverse tra loro. Due abbastanza nette (e se ...

