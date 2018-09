Chievo-Torino 0-1 | il tabellino completo

Serie A Chievo-Torino 0-1 - il tabellino : La cronaca Classifica Serie A Serie A Chievo Torino tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Highlights e pagelle Chievo-Torino 0-1 : Zaza entra e decide : Chievo-Torino, LA CRONACA- Un gol di Zaza nel finale di gara decide il noioso match del Bentegodi. Poche occasioni e tanti sbadigli nella gara tra due squadre in netta difficoltà di risultati e punti; in particolar modo i padroni di casa non riescono a annullare la penalizzazione, rimanendo ancora a -1 in classifica. Partita che […] L'articolo Highlights e pagelle Chievo-Torino 0-1: Zaza entra e decide proviene da Serie A News Calcio - ...

Chievo Verona-Torino 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/21 Foto Paola Garbuio/LaPresse 30 settembre 2018 Verona, ...

Chievo-Torino 0-1 : Zaza entra e rilancia i granata : Il momento di Simone Zaza. L'attaccante entra nel secondo tempo di Chievo-Torino e regala ai granata una vittoria che può essere quella della svolta, 1-0,: assist di Berenguer e colpo vincente in ...

Chievo-Torino 0-1 - pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Chievo-Torino, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Torino - Sirigu : 'Tante insidie col Chievo - dobbiamo stare attenti' : Salvatore Sirigu , portiere del Torino , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Chievo: ' Ci sono molte insidie in una gara come questa , soprattutto l'approccio mentale sarà molto importante. Il Chievo è una squadra consolidata, sa come uscire ...

Chievo-Torino - le formazioni ufficiali : Chievo-Torino, le formazioni ufficiali – Continua il programma della 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che continua a regalare grosse emozioni. In campo le squadre per le gare delle 15, interessante partita quella tra Chievo e Torino, la squadra di Mazzarri non può sbagliare. Chievo-Torino, le formazioni ufficiali Chievo – Sorrentino, Rossettini, Cacciatore, Barba, Depaoli, N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini, ...

