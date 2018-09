Chi guadagna e chi perde con le chiusure domenicali

Pensioni - Iva - sgravi - flat tax - imprese : ecco Chi ci guadagna (e Chi ci perderà) : Ecco i punti principali della manovra presentata dal governo Conte: dalle Pensioni alla flat tax al reddito di cittadinanza, dalle grandi opere agli sconti per le imprese che investono, allo stop all’Iva e ai provvedimenti a difesa dei risparmiatori truffati delle banche saltate

Manovra - cosa succede ai nostri risparmi Quanto ci costa e Chi ci guadagna : Tra bilancio statale e salvadanai dei cittadini, gli effetti delle nuove misure promesse dal governo. In tre anni di deficit al 2,4%, come da programma di governo, ci saranno 100 miliardi di debito pubblico in più sulle spalle degli italiani

Economia : ForChielli - Mandarin Capital P. - a 'Il Sole 24 Ore' - l'Italia può guadagnare dalla guerra dei dazi : Roma, 25 set 09:03 - , Agenzia Nova, - Pensare che ci saranno vantaggi per le imprese italiane sul mercato cinese è illusorio, ma se l'acrimonia commerciale tra Usa e Cina aumenterà "forse potremo ...

Lo stipendio di Casalino è giusto - Chi ricopre quel ruolo merita di guadagnare 170mila euro : Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E da grandi responsabilità derivano lauti stipendi. Chi ricopre un ruolo delicato come quello di portavoce del presidente del Consiglio merita che il suo lavoro venga riconosciuto anche a livello economico. Ecco perché lo stipendio da 170mila euro di Rocco Casalino è giusto.Continua a leggere

Il portavoce Rocco Casalino guadagna più del presidente del Consiglio|Chi è : scheda : Secondo i dati diffusi da L’Espresso, lo stipendio del portavoce è di 169 mila euro lordi contro i 114 mila del presidente del Consiglio

L'Espresso ha svelato quanto guadagna lo staff di Palazzo Chigi : Rocco Casalino guadagna poco meno di 170 mila euro lordi annui per il suo lavoro di portavoce e capo ufficio stampa della presidenza del Consiglio. Più del suo datore di lavoro, Giuseppe Conte che si ferma a 114 mila euro. A rivelarlo è L’Espresso che ha pubblicato i dati relativi agli stipendi dello staff che lavora per Palazzo Chigi. Casalino, spiega il settimanale, sarebbe il dipendente più pagato con una ...

Palazzo Chigi - Casalino guadagna più del premier Conte : Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, guadagna più del suo dante lavoro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per la precisione: 169 mila euro, lordi, all'anno contro 114 mila euro, ...

Il super stipendio di Rocco Casalino : guadagna più di Conte. I costi dello staff di Palazzo Chigi : In ritardo rispetto a quanto prescritto dalla legge sulla trasparenza, il governo pubblica finalmente i nomi e gli emolumenti dei collaboratori della Presidenza del Consiglio. I più fortunati? il capo della comunicazione 5 Stelle e tutti i Casaleggio boys Chi è Pietro Dettori, l'uomo simbolo del governo Casaleggio " La propaganda social di Matteo Salvini ora la paghi tu: e ci costa mille euro al giorno" Rocco Casalino, Luca Morisi e gli ...

Tokyo - la Borsa Chiude piatta : indice Nikkei guadagna lo 0 - 01% : La Borsa di Tokyo termina la seduta piatta, dopo la conferma dei terzo mandato del premier nipponico Shinzo Abe, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in seguito ai recenti ...

Borsa di Tokyo Chiude piatta - Nikkei guadagna 0 - 01% : Borsa di Tokyo chiude piatta, Nikkei guadagna 0,01% – La Borsa di Tokyo ha chiuso piatta. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 23.674,93 punti, con un guadagno di appena 2,41 punti, pari allo 0,01 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.752,79 punti, salendo nel pomeriggio fino a 23.781,75 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

Salvini : meno tasse a Chi guadagna meno : 19.28 tasse al 15% per le partite Iva che fatturano 65, 70, 80mila euro già nel 2019. Questo l'obiettivo della Lega per la manovra finanziaria. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini a 'Domenica Live'. Rispetto il contratto di governo per chi ha votato M5S. Ok a reddito di cittadinanza,"ma non per stare a casa". Poi, con Berlusconi vorrei "ridurre le tasse alle imprese, ma anche a operai, poliziotti e insegnanti"."Con Di ...

Dalle pensioni alla riforma dell'Irpef : Chi ci guadagna (e Chi no) col governo M5s-Lega : A beneficiare delle nuove misure saranno sopratutto gli indigenti e coloro che dichiarano redditi alti. Resta fuori dai...

Giulia De Lellis/ Ecco quanto guadagna per un post su Instagram : Francesco FacChinetti è il suo manager : Giulia De Lellis sfrutta appieno il suo potenziale. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, il suo manager Francesco Facchinetti, sarebbe stato in grado di farle fatturare cifre blu!(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:18:00 GMT)

In Svezia avanza la destra ma Chi ci guadagna è il centro. Situazione complicata : La più concreta possibilità di essere ammessi al salotto buono della politica del Regno è affidata all'idea di un accordo di maggioranza con tutto il centrodestra. Solo che all'interno di questi i ...