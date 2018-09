Che Tempo Che Fa | diretta | Luciana Littizzetto

blogo

(Di domenica 30 settembre 2018) live_placement CheChe Fa, anticipazioni puntata 30 settembre 2018 Seconda puntata di CheChe Fa 2018-19 questa sera, domenica 30 settembre, con nuovi ospiti e vecchie conoscenze per Fabio Fazio. Come sempre seguiremo la puntata live su TvBlog dalle 20.35 e fino a notte fonda.... Cheche Fa, ospiti puntata 30 settembre 2018 Si torna a parlare del crollo del Ponte Morandi di Genova con Renzo Piano, protagonista anche di una retrospettiva alla Royal Academy of Arts di Londra. Ospite anche Giorgio Panariello (e già immagino tono e contenuto dell'intervista) nel giorno del suo compleanno: per lui il lancio del “Panariello Conti Pieraccioni Tour”, ormai in giro da più di due anni. Attesa anche Sabrina Ferilli, dal 27 settembre nelle sale con Sergio Castellitto nel film “Ricchi di fantasia” di Francesco Miccichè. In collegamento Aldo Cazzullo in tutte le librerie con ...