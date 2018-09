CHE TEMPO CHE FA Anticipazioni e ospiti 30 settembre | Renzo Piano | Panariello | Sabrina

SIMONA QUADARELLA/ La nuotatrice punta già ai Mondiali dopo le tre medaglie di Glasgow (CHE TEMPO che fa) : SIMONA QUADARELLA è una delle stelle più recenti del nuoto italiano e si prepara ai Mondiali. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 10:02:00 GMT)

CHE TEMPO Che Fa : anticipazioni e ospiti 30 settembre 2018 : Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 30 settembre 2018 su Rai 1 in prima serata alle 20:35. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti 30 settembre 2018 Fabio Fazio come sempre sarà al timone del programma. Al suo fianco l’elegante Filippa Lagerback e l’ironica Luciana Littizzetto. Lo show accoglierà i protagonisti della scena ...

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : qualifiCHE. Risultati e griglia di partenza in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi, creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014, le monoposto sono pronte ad esibirsi nell’ora che deciderà la griglia di partenza della corsa domenicale. Il ruolo di favorita spetta alla Mercedes. L’asfalto russo è ...

Ponte Morandi - l’ingegnere CHE lo riparò 25 anni fa : ‘Salvare le parti integre - così ci vuole un quarto del tempo per riaprirlo’ : “Devono innanzitutto spiegare come porteranno via tonnellate e tonnellate di macerie. Da dove? Lei lo sa? Passeranno nel traffico di Genova?”. L’ingegnere Gabriele Camomilla, direttore della Ricerca e Manutenzione di Autostrade fino al 2005 e autore del restauro della pila 11 del Ponte Morandi negli anni Novanta, non vuole proprio sentir parlare di demolizione di quel che è rimasto in piedi del viadotto, crollato il 14 agosto ...

'Mi piacerebbe anCHE abolire il cattivo tempo e i pareggi del Milan ma purtroppo con decreto non ci riesco' - dice Salvini : 'Mi piacerebbe anche abolire il cattivo tempo e i pareggi del Milan ma purtroppo con decreto non ci riesco'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta con una battuta le parole del ministro del ...

"Mi piacerebbe anCHE abolire il cattivo tempo e i pareggi del Milan ma purtroppo con decreto non ci riesco" - dice Salvini : "Mi piacerebbe anche abolire il cattivo tempo e i pareggi del Milan ma purtroppo con decreto non ci riesco". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta con una battuta le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che aveva parlato di abolizione della povertà. "Sono convinto che analisti e mercati capiranno che stiamo lavorando per il bene del Paese. Non sono assolutamente preoccupato". Salvini è ...

MiCHElle Hunziker : "Io e Tomaso ci diamo un anno di tempo per il quarto figlio" : Mamma innamorata, conduttrice ed ora anche imprenditrice. Michelle Hunziker è una macchina da guerra che non vuole fermarsi, anzi! Gli impegni non la terranno lontana dalla tv: " La tv? Per mandarmi via dalla tv dovrebbero spedirmi su Marte" e fra i progetti in programma, anche un altro bambino. Di questo e non solo, ha parlato in un'intervista concessa al settimanale Oggi.La showgirl ha già dichiarato di desiderare un quarto figlio (il ...

Cate BlanCHEtt/ L'attrice torna al cinema con Eli Roth nel film “Il mistero della casa del tempo” : Cate Blanchett sarà presto alla Festa del cinema di Roma con il film Il mistero della casa del tempo, diretto da Eli Roth. L'attrice si racconta in una lunga intervista.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:30:00 GMT)