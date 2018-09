Che botta! Belen Rodriguez distrugge Andrea Iannone e Stefano De Martino | umiliati | ma

caffeinamagazine

: per cosa voglio spendere la mia vita? per difendere la #bellezza delle cose fragili! a tutti quelli che hanno preso… - scintille_ : per cosa voglio spendere la mia vita? per difendere la #bellezza delle cose fragili! a tutti quelli che hanno preso… - FRANCESCOBURRA1 : RT @IlPrimatoN: #Mattarella chiede conti in ordine, in ossequio della Carta. Il vicepremier: 'La #Costituzione non vieta di cambiare la leg… - Euroscettici : @sandro_frigerio hanno già detto che arriveranno sgravi per i nuovi assunti, ma francamente serviva una botta di vi… -

(Di domenica 30 settembre 2018)è single, non ci sono più dubbi. La showgirl argentina nei giorni scorsi ha confermato la rottura con: il motociclista e la modella non stanno più insieme. Una storia durata due anni, tra alti e bassi, che non è giunta al lieto fine. Già, proprio nelle settimane in cui il gossip impazzava sulla presunta seconda gravidanza diecco la notizia che rompe le uova nel paniere della cronaca rosa: ma quale figlio, bisogna trovare nuovamente con chi ‘farlo’ un fratellino per Santiago. A dirla tutta, la stessanelle scorse settimane aveva lasciato intendere di non essere pronta a una seconda maternità: “Ho capito che è una cosa che va fatta con una certa maturità, fare un figlio non è un gioco” aveva dichiarato lei. Insomma, campanelli d’allarme sulla sua storia d’amore contutt’altro ...