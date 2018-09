Champions | russo Karasev arbitrerà la Juve | per la Roma il polacco Raczkowski

calcioweb.eu

: RT @DiMarzio: Nuovi enfant prodige crescono ?? Per alcuni è lo @jksheva7 russo ???? Ora #Roma e #Real nel mirino ?? Tutto su #Chalov del @pfc_c… - 9Nico9 : RT @DiMarzio: Nuovi enfant prodige crescono ?? Per alcuni è lo @jksheva7 russo ???? Ora #Roma e #Real nel mirino ?? Tutto su #Chalov del @pfc_c… - gevorggukasyan1 : RT @DiMarzio: Nuovi enfant prodige crescono ?? Per alcuni è lo @jksheva7 russo ???? Ora #Roma e #Real nel mirino ?? Tutto su #Chalov del @pfc_c… - Jmb_polska : RT @DiMarzio: Nuovi enfant prodige crescono ?? Per alcuni è lo @jksheva7 russo ???? Ora #Roma e #Real nel mirino ?? Tutto su #Chalov del @pfc_c… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Sarà ilSergeil’arbitro dintus-Young Boys sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi diLeague. Il match dei bianconeri contro la squadra svizzera si giocherà martedì all’Allianz Stadium. Per lainvece sarà ilPawelad arbitrare il match dell’Olimpico, in programma sempre martedì, contro i cechi del Viktoria Plzen. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolola, per lailCalcioWeb.