Champions League | russo Karasev arbitrerà Juve-Young Boys | polacco Raczkowski per

Champions League ed Europa League in chiaro : ecco le partite in diretta : Si avvicina l’inizio di una nuova giornata valida per la Champions League e l’Europa League, un turno che promette spettacolo ed emozioni. ecco il programma delle italiane: martedì Juventus-Young Boys e Roma-Viktoria Plzen, mercoledì Napoli-Liverpool e PSV-Inter, giovedì Milan-Olympiacos ed Eintracht Francoforte-Lazio. La partita del Napoli sarà trasmessa su Rai 1, la Lazio su Tv8 mentre tutte le altre solo su Sky ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : tre su tre per l’AN Brescia - battuta anche l’Oradea : Arriva l’en plein per l’AN Brescia nel turno preliminare di Champions League 2018-2019. I lombardi, già certi della qualificazione, si sono imposti in terra rumena anche sull’Oradea padrone di casa: 15-8 il risultato in un incontro che era solo una formalità. Da sottolineare, oltre alle reti dei soliti noti (Figlioli apparso già in gran spolvero con la nuova squadra), anche la marcatura timbrata da Giuseppe Garozzo, classe ...

Champions League : il russo Karasev arbitra Juve-Young Boys : Bianconeri in campo martedì, come la Roma, che contro il Plzen sarà diretta dal fischietto polacco Raczkowski

Champions League - Juventus-Young Boys martedì in diretta tv e streaming su Sky : La Juventus, dopo il big match di Serie A contro il Napoli [VIDEO], tornera' protagonista in Champions League. La 2ª giornata del Gruppo H proporra' la sfida contro lo Young Boys. La partita sara' disputata martedì 2 ottobre alle ore 18.55 all’Allianz Stadium di Torino. I tifosi potranno vederla in diretta tv esclusivamente su Sky e non in chiaro sulla Rai. Volendo, ci si potra' collegare su Sky Go per la visione in streaming, ma solamente se si ...

Napoli-Liverpool | Champions League | Orario e tv | Probabili formazioni : Ottobre è ormai alle porte: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Mercoledì alle ore 21.00 toccherà al Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky e Rai 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo e RaiPlay. Come al solito OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale ...

PSV-Inter | Champions League | Orario e tv | Probabili formazioni : Ottobre è ormai alle porte: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Mercoledì alle ore 21.00 toccherà all’Inter, che andrà in Olanda e farà visita al PSV. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Come al solito OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le ...

Juventus-Young Boys | Champions League | Orario e tv | Probabili formazioni : Ottobre è ormai alle porte: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Come al solito OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le ...

Calendario Champions League 2019 | Prossimo turno Juventus - Napoli - Roma e Inter | Orari e programmazione tv : Ottobre è ormai alle porte: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool, ed all’Inter, che farà visita ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : pareggio per la Sport Management con il Terrassa : BPM Sport Management-Terrassa 13-13 , 1-4, 4-2, 4-3, 4-4, Bpm Sport Management: Lazovic, Dolce, Damonte 3, Alesiani, Fondelli 3, E. Di Somma, Drasovic, Bruni 1, C. Mirarchi, S. Luongo 5 , 2 rig., , ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : pareggio per la Sport Management con il Terrassa : Arriva un pareggio agguantato con le unghia e con i denti per la BPM Sport Management nella seconda uscita del Girone D dei preliminari di Champions League di Pallanuoto in quel di Sabadell (Spagna). Dopo la bella vittoria all’esordio di ieri, i Mastini partono malissimo e sono costretti ad inseguire contro i francesi del Terrassa: arriva un punto fondamentale con capitan Luongo (cinque reti per lui) che è decisivo proprio allo scadere, in ...

Roma - Viktoria Plzen - Champions League : diretta tv su Sky : La Roma, attesa nel derby contro la Lazio nel weekend, tornera' in campo martedì 2 ottobre 2018 per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo aver perso 3-0 contro il Real Madrid, stavolta avra' di fronte un’avversaria più abbordabile. Si trattera' del Viktoria Plzen, reduce dal 2-2 casalingo contro il CSKA Mosca. I giallorossi vorranno riscattarsi dopo un avvio deludente in coppa, ma non sara' da sottovalutare la squadra di ...

Bonucci premia i tifosi : in regalo biglietti per Juve-Young Boys di Champions League : Una possibilità da provare a cogliere al volo per tanti tifosi della Juventus, che potrebbero presto vivere un sogno ad occhi aperti. E' ciò che potrebbe verificarsi grazie all'iniziativa di Leonardo ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : esordio vincente per la BPM Sport Management : BUSTO BPM Sport Management: Lazovic, Dolce, Damonte 1, Alesiani 1, Fondelli 2, Di Somma, Drasovic 3, Bruni 1, Mirarchi 1, Luongo 3, Casasola, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti. ARBITRI: Margeta , ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : esordio vincente per la BPM Sport Management : Parte molto bene il cammino della BPM Sport Management nel secondo turno della Champions League di Pallanuoto 2018-2019. Nel primo incontro in terra spagnola la compagine tricolore batte per 12-4 i padroni di casa dell’Astralpool Sabadell: protagonisti Drasovic e capitano Luongo, autori di una tripletta. Questa è la sesta vittoria consecutiva tra primo e secondo round per i Mastini in campo europeo. Le parole di Baldineti: “Abbiamo fatto ...