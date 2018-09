C' è un' idea che comincia a piacere a molti | separare Facebook da Instagram

Roma - Salvini cambia idea sulle buche e attacca Raggi : "Da Raggi ci si aspettava di più. Ogni giorno è un rally" dice il ministro degli interni. "Non serve uno scienziato per...

In Italia dai 14 anni puoi usare i social "da solo" : sicuri che sia una buona idea? : A 18 anni si possono firmare le giustificazioni da soli a scuola, si può votare, si può prendere la patente, e anche farsi un tatuaggio, si possono bere alcolici, si può andare in vacanza da soli, si può anche andare a vivere da soli. A 16 anni si può prendere il patentino per guidare quelle macchinine da due persone che si vedono in giro.A 14 anni i ragazzi potranno liberamente dare il loro "consenso digitale" ...

Ecco perché Gue Pequeno è il Cristiano Ronaldo del rap italiano (è un’iperbole sì - ma rende bene l’idea) : C’era bisogno dell’ennesimo disco per confermare il suo valore? Eccome se ce n’era bisogno. Con Sinatra, Gue Pequeno ribadisce tutta la sua forza sbaragliando la concorrenza. Inutile girarci intorno: è il Cristiano Ronaldo del rap italiano. Il quinto disco da solita è un album dal respiro internazionale, ottimo sia sotto il profilo sonoro che testuale. Dodici tracce – potenzialmente tutte delle hit – che seguono un percorso coerente con il ...

Space Jam 2 – La pazza idea di LeBron James e Ryan Coogler : anche Michael Jordan nel cast : LeBron James e il regista Ryan Coogler avrebbero in mente di contattare Michael Jordan per proporgli un ruolo in Space Jam 2 Continuano a susseguirsi ufficialità e rumor intorno all’uscita di Space Jam 2, il sequel del film in cui Michael Jordan e i Looney Toons hanno salvato la terra dalla minaccia dei ‘Monstars’. Confermata l’uscita della seconda pellicola, con LeBron James come protagonista, in tanti si sono ...

L'elezione diretta dei giudici è incostituzionale. Oltre che una pessima idea. : Nel resto del mondo, invece, i professionisti della giustizia criminale tendono a essere dipendenti pubblici che sono isolati dalle richieste popolari di condanne dure." Immaginare uno scenario ...

I soldi rendono felici - lo dice la scienza : ecco che “Reddito ideale individuale” si deve avere : Secondo una ricerca pubblicata su Nature Human Behaviour, condotta da Andrew T. Jebb, della Purdue University dell’Indiana (USA), la felicità sarebbe garantita se il proprio “Reddito ideale individuale” si attesta intorno agli 80 mila euro annui netti. Gli esperti hanno analizzato i dati emersi da un sondaggio eseguito su un campione di un 1.700.000 persone in 164 Paesi: è emerso che l’aspettativa di benessere economico e ...

ideato un cerotto hi-tech che trasforma la pelle in altoparlante : Un cerotto hi-tech che trasforma la pelle in altoparlante. E' stato realizzato per aiutare le persone con problemi all'udito dall'Istituto nazionale Ulsan di scienza e tecnologia , Unist, , in Corea del Sud e potrà trovare applicazione anche nei sensori smart del futuro e in dispositivi indossabili per monitorare lo stato di salute.

Olimpiadi 2026 – Non c’è l’accordo - bocciata la candidatura di Milano-Torino-Cortina! Fontana non ci sta : l’idea che salverebbe la situazione : Giorgetti stronca la candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, Fontana apre all’unico scenario possibile: le parole del Presidente della Regione Lombardia Dopo la bocciatura della candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, la politica e lo sport si ribellano. C’è chi è d’accordo con la decisione presa dal Governo e dal Coni e chi non lo è. Dopo le parole perentorie del sottosegretario alla ...

Le notizie più importanti del giorno : Tuchel scarica Buffon - l’idea di De Laurentiis e la sentenza di Serie B : Le notizie più importanti del giorno – Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, scarica Gianluigi Buffon. Ecco le parole del tedesco a RMC Sport: “Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra Areola e Buffon? Sì, ho scelto. La decisione non è ancora definitiva, ma ho detto ad Alphonse che è a mio parere in pole position per essere il numero 1. Viene dal settore giovanile del club. Il Paris Saint-Germain è tutto per lui e ...

F1 - pazza idea della Toro Rosso : per la prossima stagione si pensa a… Mick Schumacher : Il giovane pilota tedesco acquisirà con ogni probabilità la superlicenza per guidare una monoposto di F1 al termine di questa stagione, per questo motivo la Toro Rosso ha pensato a lui come spalla di Kvyat Le tre vittorie consecutive ottenute al Nurburgring nell’ultima tappa di FIA F3 hanno acceso i riflettori su Mick Schumacher, portatosi adesso a meno tre punti dal leader della classifica Dan Ticktum. Photo4/LaPresse Sono sei i ...

Una call for ideas che guarda alla Life Science Innovation - 11/09/2018 - : ... una nuova agenda dell'innovazione che proprio a Bologna conosce condizioni ideali di sviluppo che vanno valorizzate ed interpretate nelle loro molteplici articolazioni: formazione, ricerca, scienza, ...

Anche la Champions sbarca negli Usa? L'idea : una finale a New York : L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: New York potrebbe ospitare una finale di Champions League. Lo scenario è stato ipotizzato da Jaume Roures, fondatore e direttore generale di Mediapro, ...