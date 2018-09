Catturato serial Kinder Rubava ovetti e merendine

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) Il "" di Catania ha colpito di nuovo. Nonostante fosse in stato di sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, quell'irrefrenabile voglia di qualcosa di buono lo ha sopraffatto. Ed essendo più forte di lui, si è messo subito all'opera. Vittima, ancora una volta, un supermercato catanese di una nota catena della grande distribuzione, già presa di mira in passato.Daniele Giordano, 47 anni, noto alla polizia etnea proprio come il "", vista la sua "specializzazione" nel furto solo di prodotti, è stato pizzicato nuovamente con le mani nella marmellata, pardon, nella cioccolata.Non si può dire che non sia un fedelissimo del noto marchio. Peccato che abbia l'abitudine di non pagare. Giordano aveva riempito il carrello di un hard discount con 68 confezioni die cioccolati, per un valore di 201,51 euro e se la stava svignando senza pagare. Ma ...