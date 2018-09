Cast Away film stasera in tv 30 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 30 settembre 2018)è ilin tv domenica 302018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è diretta da Robert Zemeckis con protagonisti Tom Hanks e Helen Hunt. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C'È IN TVin tv:e scheda GENERE: drammatico, avventura ANNO: 2000 REGIA: Robert Zemeckis: Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine, DURATA: 143 Minutiin tv:Chuck Noland vive a Memphis, è fidanzato con Kelly e la sua vita scorre serena. Un giorno l'aereo su cui viaggia per lavoro precipita in mare. Chuck si salva miracolosamente e si ritrova su un'isola deserta completamente solo. Comincia la sua difficile lotta per la ...