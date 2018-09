Campionato mondiali di para-trap | dal 4 al 6 ottobre in gara a Lonato i migliori atleti

sportfair

: @MCaronni Infatti vincere il campionato più scarso del mondo sarà una passeggiata.. Poi in Champions solo falliment… - jusepperosa : @MCaronni Infatti vincere il campionato più scarso del mondo sarà una passeggiata.. Poi in Champions solo falliment… - Crotalus_Atr0x : Stasera su è giocata Juve- Napoli, forse la partita più importante del campionato Italiano. Giocatori italiani in c… - flovjer : io non ho mai mutato una telecronaca, in nessuna partita di mondiali, di europei, di world league, di olimpiadi, di… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Sulle linee di tiro internazionali delConcaverde si disputerà ilmondiale di tiro a volo, il primo in assoluto dedicato ai tiratori con disabilità fisiche Dopo il successo della prima coppa del mondo del settembre 2017 e l’undicesimonazionale, disputatosi a giugno di quest’anno, iltorna ain veste iridata. Dal 4 al 6, sulle linee di tiro internazionali delConcaverde, si disputerà ilmondiale di tiro a volo, il primo in assoluto dedicato ai tiratori con disabilità fisiche. Per l’occasione sono attesi più di 100, tra coloro che si contenderanno il titolo planetario e quelli che gareggeranno per il grand prix internazionale, in rappresentanza di 17 nazioni. Come consuetudine, i partecipanti saranno suddivisi in tre categorie. La prima, “Sitting”, includerà glisu sedia a rotelle. La seconda, “SG-L”, ...